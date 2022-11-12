Bakan Soylu'dan sert tepki: CHP’de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü üyeliğinden mahkum edilen Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in yasını tutan CHP’li Özgür Özel’e tepki gösterdi.

“CHP’de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?” ifadeleriyle serzenişte bulunan İçişleri Bakanı Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Teröristleri sözde "gazeteci" diye raporla korumaya çalışan CHP’nin şimdi de "özel" terörist sevicisi, mahkeme kararı ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen ve mahkumiyet alan DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor. CHP’de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?”

CHP'li Özgür Özel, terör örgütü DHKP-C üyelerine sahip çıkmıştı

CHP'li Özgür Özel, Çağdaş Hukuçular Derneği davasında terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları kesinleşen Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik'e 12 yıl, Oya Aslan'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karşı çıkarak örgüt sempatizanlığı yapmıştı.

Özel paylaşımında, "Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üyeler Barkın Timtik ve Oya Aslan'a delilsiz bir dosya üzerinden verilen ceza hukuki değildir. Bu hukuksuzlukları yıllardır yaşayan bizler bu yanlış kararların tek tek geri alındığına da çok yakında tanık olacağız!" ifadelerini kullanmıştı.