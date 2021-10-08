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Siyaset Bakan Soylu'dan şanlı Türk polisini hedef alan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Siyaset

Bakan Soylu'dan şanlı Türk polisini hedef alan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şanlı Türk polisini hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Hafızanız 24 saat, istismar halkanıza şerefli Türk Polisini ilave etmeyin." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 21:59:00 -
Bakan Soylu'dan şanlı Türk polisini hedef alan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Polisini hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Hafızanız 24 saat, istismar halkanıza şerefli Türk Polisini ilave etmeyin." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Paylaşımında, "24 saat önce, yardımcın Türk Polisi'ni mahkemede suçladı, il başkanın Türk Polisine hakaret etti" ifadelerini kullanan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun da Türk Polisini 'uyuşturucu kaçakçısı ve baronlara göz yumuyor' iftirasını attığını vurguladı.

"İstismar halkanıza Şerefli Türk Polisini ilave etmeyin..."

"Hafızanız 24 saat" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "İstismar halkanıza Şerefli Türk Polisini ilave etmeyin..." dedi.

 

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