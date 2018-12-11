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Bakan Soylu'dan Rize'deki saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden saldırganın ilk ifadesini verdiğini açıkladı. Konuşmasında duygusal anlar yaşayan ve kelimeler boğazında düğümlenen Bakan Soylu “Üzüntümüz büyük. Tabi güvenlik mesleği sonuç itibariyle zor bir meslek. Bir taraftan terör ve asayişle mücadele edeceksiniz bir taraftan bu işlerle uğraşacaksınız. Çok sevdiğimiz bir aynı zamanda da gelecekte çok iyi bir yöneticilik yapacak kardeşimizi kaybettik” ifadelerini kullandı.

11 Aralık 2018 Salı 20:03
Bakan Soylu'dan Rize'deki saldırıya ilişkin açıklama

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makamında uğradığı silahlı saldırı sonrası şehit olmasının ardından beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammet Avcı ile birlikte Rize’ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak Rize Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren ve saldırıdan yaralı kurtulan polislerin durumları hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Bakan Soylu, konuşmasına “Hem milletimizin hem devletimizin hem de kahraman Emniyet Teşkilatımızın başı sağolsun” diyerek başladığı konuşmasında “Hiç beklemediğimiz ve ummadığımız bir olayla bugün karşılaştık. Yetişmiş devletimizin iyi yöneticilerinden birisi olan, aynı zamanda da hakikaten görev yaptığı her yerde kendisini sevdiren bir kardeşimizden bahsediyoruz. Tesellimiz şu Allah’tan geldik, Allah’a gidiyoruz. Görevi başında şehit oldu” diye konuştu.

Yardımcılarından Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ın ve korumasının sağlık durumları hakkında da bilgi veren Soylu “Şu anda sağlık durumu buraya geldiği andan biraz daha iyi. Müdahale devam ediyor. Duamız onun için. Altuğ kardeşimizin koruması olan Yiğitcan’ın da şuanda durumu biraz daha iyi. Onun müdahalesi bitti yoğun bakımda. Ercan Polat kardeşimizin müdahalesi halen devam ediyor. Ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu’nun kelimeler boğazına düğümlendi

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan ve kelimeler boğazında düğümlenen Bakan Soylu “Üzüntümüz büyük. Tabi güvenlik mesleği sonuç itibariyle zor bir meslek. Bir taraftan terör ve asayişle mücadele edeceksiniz bir taraftan bu işlerle uğraşacaksınız. Çok sevdiğimiz bir aynı zamanda da gelecekte çok iyi bir yöneticilik yapacak kardeşimizi kaybettik” şeklinde konuştu.

Saldırgan polis memurunun ifadesinin alındığını da kaydeden Bakan Soylu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İfadesinin üzerinden bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Hem arkadaşlarımız, hem başsavcımız gerekli ifadeleri aldılar. Bugün görüş günü. Emniyet teşkilatından genel usüldür. Personel ile talepler sözkonusu olursa görüşmeleri yaparlar. Teşkilat içerisinde çok uzun süredir süre gelen kaidedir. Saat 14.30 sıralarında görüşme gerçekleşmiş, bir takım taleplerde bulunmuş. Bu taleplerden sonra dışarı çıkmış. Ardından görüşme öncesi bıraktığı silah ve cep telefonunu alarak ani bir hareketle tekrar içeri girmiş. Personel müdürümüze daha sonra da il emniyet müdürüne bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Tabi burada koruma polisi dışarıdan olayı duyup müdahale edince bir el ateşle saldırganı yaralıyor. Saldırgan ondan sonra silahını bırakarak teslim oldu. Bundan sonrası başsavcılığımızın meselesidir. Biz hakikaten memleketi bundan sonra da faydası dokunacak bir kahraman evladımızı kaybettik.”

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 20:03
  1. Rize
  2. Süleyman Soylu
  3. altuğ verdi

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