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Gündem Bakan Soylu'dan, Mevlüde Genç için taziye mesajı
Gündem

Bakan Soylu'dan, Mevlüde Genç için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya'nın Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 02:02:00 -
Bakan Soylu'dan, Mevlüde Genç için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya'nın Solingen şehrinde 1993 yılında yapılan ırkçı saldırıda 2 kızı, 2 torunu ve yeğeni öldürülen Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde kundaklanan evlerinde, iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden ve 79 yaşında Hakk'a yürüyen Mevlüde Genç Annemize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.

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