Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na YSK cevabı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi.

Bakan Soylu, 'Belki bu açıklamayı okursanız aynı hataya düşmezsiniz "Sayın Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçim kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmezsiniz" ifadelerini kullandı.