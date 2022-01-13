Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'yalanla' çağrısı! 'Telefonu dinlenseydi Pensilvanya ile görüştüğü kaydedilirdi'

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Telefonum dinleniyor." iddiasına cevap verdi.

'Eğer dinlenseydi...'

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini telefonla dinleseydi, Pensilvanya ile konuştuğunu kaydederdi." diyen Bakan Soylu, " 'Ben Fetullah Gülen'e geçmiş olsun demedim.' ifadesini kullandığında Pensilvanya ile görüştü. Bunu 6. kere söylüyorum. Ama ondan herhangi bir cevap yok." şeklinde konuştu.

Yalanlasın çağrısı yaptı!

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çıkıp, 'Böyle bir şey yok' demesini bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, 'Biz Pensilvanya ile bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda yurtta barış dünyada barış sözünü konuşmadık. Bir diş muayenehanesine gitmedim. Orada şu, şu kişiyle beraber değildim.' desin. "