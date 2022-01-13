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Siyaset Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'yalanla' çağrısı! 'Telefonu dinlenseydi Pensilvanya ile görüştüğü kaydedilirdi'
Siyaset

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'yalanla' çağrısı! 'Telefonu dinlenseydi Pensilvanya ile görüştüğü kaydedilirdi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A haber canlı yayınında konuşan Bakan Soylu'nun, "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbesinden önce bir diş muayenehanesinde, 'Yurtta barış dünyada barış' sözünü söylemedim' desin." çağrısı karşısında sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 20:52:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Telefonum dinleniyor." iddiasına cevap verdi.

'Eğer dinlenseydi...'

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini telefonla dinleseydi, Pensilvanya ile konuştuğunu kaydederdi." diyen Bakan Soylu, " 'Ben Fetullah Gülen'e geçmiş olsun demedim.' ifadesini kullandığında Pensilvanya ile görüştü. Bunu 6. kere söylüyorum. Ama ondan herhangi bir cevap yok." şeklinde konuştu.

Yalanlasın çağrısı yaptı!

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çıkıp, 'Böyle bir şey yok' demesini bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, 'Biz Pensilvanya ile bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda yurtta barış dünyada barış sözünü konuşmadık. Bir diş muayenehanesine gitmedim. Orada şu, şu kişiyle beraber değildim.' desin. "

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