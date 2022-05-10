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Gündem Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Gündem

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göçmen açıklamasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 21:20:00 -
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar” ifadelerine yer verdi.

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