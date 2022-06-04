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Gündem Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na bir soru daha
Gündem

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na bir soru daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu güne dek sorduğu hiçbir soruyu cevaplayamayan, Başkan Erdoğan'ın "Aday mısın?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" diyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan bir soru daha geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 15:01:00 -
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na bir soru daha

Yeni Akit/Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu güne dek sorduğu hiçbir soruyu cevaplayamayan, Başkan Erdoğan'ın "Aday mısın?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" diyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan bir soru daha geldi.

"Kılıçdaroğlu'nun arkasında kim var?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı ve sorusu şöyle:

"Kılıçdaroğlu,
Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış.

AB’ye ve büyükelçilerine söz veriyor:
Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş.
PKK, FETÖ, DHKP-C’nin yolunu açacak.
Sana bunları kim söyletiyor?"

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