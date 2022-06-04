Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na bir soru daha
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu güne dek sorduğu hiçbir soruyu cevaplayamayan, Başkan Erdoğan'ın "Aday mısın?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" diyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan bir soru daha geldi.
Yeni Akit/Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu güne dek sorduğu hiçbir soruyu cevaplayamayan, Başkan Erdoğan'ın "Aday mısın?" sorusuna "Evet" veya "Hayır" diyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Bakan Soylu'dan bir soru daha geldi.
"Kılıçdaroğlu'nun arkasında kim var?"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı ve sorusu şöyle:
"Kılıçdaroğlu,
Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış.
AB’ye ve büyükelçilerine söz veriyor:
Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş.
PKK, FETÖ, DHKP-C’nin yolunu açacak.
Sana bunları kim söyletiyor?"