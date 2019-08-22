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Bakan Soylu'dan kayyım açıklaması: Yanlış hiçbir şey yapmadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık." dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
Bakan Soylu'dan kayyım açıklaması: Yanlış hiçbir şey yapmadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuştu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz.

3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık.

Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır.

Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • müslümmüslüm25 dk önce
    Ne kadar başarılı olmuşsunuz bravo. 80570 operasyonda 635 terürist etkisiz hale getirilmiş böyle bir şey acaba hangi ülkede var. %0.0078 başarı oranı. Bu kadar operasyon nerelere yapıldı. Boş dağlaramı...
  • abdrhmnabdrhmn30 dk önce
    80570 OPERASYONDA 635 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLME SAYISI ÇOK DÜŞÜKTÜR. BU SAYI BU RAKKAMA GÖRE EN AZ 65 BİN OLMALIYDI. ÇOK PAHALIYA MAL OLMUŞ BİR OPERASYONLAR ZİNCİRİ BU ÖVÜNÜLECEK YANI YOK.

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