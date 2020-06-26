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Aktüel

Bakan Soylu'dan kadınların önemine ilişkin paylaşım:

"Güçlü Türk kadını, her daim medeniyetimizin, ülkemizin ve insanlığın taşıyıcısı olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-06-26 19:07:59 -
Bakan Soylu'dan kadınların önemine ilişkin paylaşım:

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güçlü Türk kadınının, her daim medeniyetin, Türkiye'nin ve insanlığın taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından kadınların önemine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Güçlü Türk Kadını, her daim medeniyetimizin, ülkemizin, insanlığın taşıyıcısı olmuştur. Kadınlarımıza minnettarız." ifadelerini kullandı.

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