Bakan Soylu'dan kaçan 5 teröriste flaş mesaj
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını açıklayarak "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını açıklayarak "Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..." ifadelerini kullandı.
Twitter'dan paylaşım yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Kahramanlar devam ediyor... Bugün Lice'de biri Turuncu Listede 2 terörist, Bestler Dereler'de az önce 3... Yurt içinde 5 terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin... Kahramanlar peşinizde..."