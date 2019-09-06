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Bakan Soylu’dan İstanbul’a kayyum atama iddialarına yanıt: "Pazar günü açıklayacağım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak" iddialarına Pazar günü katılacağı bir televizyon programında yanıt vereceğini söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 12:50
Bakan Soylu’dan İstanbul’a kayyum atama iddialarına yanıt: "Pazar günü açıklayacağım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak" iddialarına Pazar günü katılacağı bir televizyon programında yanıt vereceğini söyledi. Bakan Soylu, Yenikapı’da sergilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçları hakkında da "Dün gece itibarıyla talimat verdim" dedi.


İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu tanıtım toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, bir gazetecinin Diyarbakır’da HDP binası önünde oturan annelere yönelik neler düşündüğünü sorması üzerine, “Benim söylememden ziyade İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip PKK’lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendi vermiş olduğu reyi, bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibarıyla kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye’nin yıllarca canını acıtan Türkiye’yi ekonomik, sosyal, birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkatigöstermeye çalışanlara sormak lazım. Esas itibarıyla başka meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerime atmaya çalışanlara sormak lazım bu kadar açık ve net” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum iddiaları


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki “Pejmürde ederiz” sözleri nedeniyle kamuoyunda "İstanbul’a kayyum mu atanacak?" iddiaları oluştuğunun belirtilmesi üzerine Soylu, Pazar günü katılacağı bir televizyon programında buna açıklık getireceğini ifade etti.



"Sergilenen araçlarla ilgili talimat verdim"


Bakan Soylu, İstanbul Yenikapı’da sergilenen belediyenin araçları hakkındaki soruya da şöyle yanıt verdi:


“O da bizim sorumluluk alanımızdır. Eğer böyle bir şey söz konusu ise dün gece itibarıyla talimat verdim. Burada kamu zararı oluşmuşsa biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Eğer böyle bir israf söz konusu ise ilgili bakanlığa ‘Biz şu tespitlerimizi yaptık, siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun’ diye söylenir. Bu bize söylenmedi, biz vesayet hakkımızı kullanarak bunu araştırma hakkına sahibiz. Araçlar şu an kamu zararı oluşturacak şekilde sergilenmektedir, hizmetten çekilmişlerdir. Bunlar hizmete gerekli değilse, yapman gereken Kamu İhale Kanunu’nun kendine vermiş olduğu yetkiye dayanarak bir eksiltme ortaya koyarak bunların eksiltme ile yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bunların kiralarını öderken ihtiyaca ait değildir diye iddian söz konusu ise yapman gereken kamu zararını devam ettirmemektir. Aksi taktirde kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan bu da başka bir sorumluluk ve görev ihlalidir. Bunların hepsini incelemek ve araştırmak İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:50
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