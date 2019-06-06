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Bakan Soylu’dan İmamoğlu’nun VIP salonuna alınmamasıyla ilgili açıklama: "Valiye ‘it’ dedi"

İSTANBUL (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Havalimanı’nda VIP salonuna alınmamasıyla ilgili, "Bir problem yok.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:38
Bakan Soylu’dan İmamoğlu’nun VIP salonuna alınmamasıyla ilgili açıklama: "Valiye ‘it’ dedi"

İSTANBUL (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Havalimanı’nda VIP salonuna alınmamasıyla ilgili, "Bir problem yok. Valiye ‘it’ dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler’de Trabzon Dernekleri ile bayramlaşma programına katıldı. Programda konuşma yapan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da VİP salonuna alınmamasına ilişin açıklamalarda bulundu.



"Valiye it dedi it"


İmamoğlu’nun VIP salonunu kullanma hakkının bulunmadığını vurgulayan Soylu, “Trabzon’da kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. ‘Ben buradan çıkmak istiyorum’ demiş çıkarmışlar. Sonra Ordu’da kullanmak istemiş. Aramışlar milletvekilini demişler ki özel uçakla gidiyor 14 kişi, bunların hiçbirinin kendisinin dahi kullanma hakkı yok. Öbür taraftan alalım hem geçecek zaten. Bir problem yok. Valiye ‘it’ dedi. Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:38
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