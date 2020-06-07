Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika İdlib açıklaması yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir" dedi.