  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "koronavirüs günlerinde sevgi dünyasında yaşadığını iddia eden" insanlığın İdlib'de yaşananlara sessiz kaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:55:00 - 2020-06-07 13:17:30
Bakan Soylu'dan İdlib açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika İdlib açıklaması yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Koronavirüs günlerinde balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib'de yaşananlara sırt dönmemelidir. Bir kere herkes şunu iyi anlamalıdır ki buradaki problem sadece Türkiye'nin ve burada zorluklarla karşı karşıya kalmış insanların problemi değildir, tüm dünyanın ve insanlığın problemidir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı