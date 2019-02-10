Bakan Soylu'dan HDP'lilere: Sizi yürüten adam değildir!
Teröristbaşı Abdullah Öcalan için yapılacak yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sizi yürüten adam değildir" diyerek HDP'lileri uyardı.10 Şubat 2019 Pazar 13:23
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin milletvekilleri, İmralı'da tutuklu bulunan eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmayı planlıyordu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yürüyüş hazırlığına sert sözlerle tepki gösterdi.
"Sizi yürüten adam değildir”
Bakan Soylu, "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir." diye konuştu.
Seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Süleyman Soylu, "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir." dedi.
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