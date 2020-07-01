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Siyaset

Bakan Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan ve 'arkadaşları'na 'füze'!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına Dağ 2 filminden bir alıntıyla cevap verdi. Soylu, "Önemli olan iki şey var arkadaşlar, vatan ve yanınızdaki adam" dedi. Soylu'nun bu cevabına takipçileri tarafından "Bakan Soylu füze attı" yorumlarına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 22:07:00 - 2020-07-01 22:10:19
Bakan Soylu'dan HDP'li Pervin Buldan ve 'arkadaşları'na 'füze'!

 yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" şeklindeki paylaşımına kişisel Twitter hesabında yanıt verdi. Buldan'ın paylaşımını alıntılayan Soylu, Dağ 2 filminde geçen "Önemli olan iki şey var arkadaşlar, vatan ve yanınızdaki adam" sözünü alıntıladı.

Soylu'nun bu cevabına takipçileri tarafından "Bakan Soylu füze attı" yorumlarına sebep oldu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netflix gibi platformların kontrol altına alınması gerektiğini söylediği ifadelere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dark'ın son sezonunu izlemeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" cevabını vermişti.

Akşener'in bu paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Aman Meral Hanım, hırsından spoiler verir" cevabını verirken, Buldan da Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak "Biz de La Casa De Papel'in son sezonunu bekliyorduk" demişti.

Erdoğan ise, hiçbir muhalefet liderlerinin ismini anmadan yaptığı paylaşımda "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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