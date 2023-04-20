Bakan Soylu'dan gündemi sarsan açıklama: Emniyet'te yeni paralel yapılanma var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet içinde FETÖ'den sonra yeni bir paralel yapılanma oluşturulmaya çalışıldığını, bu yapının başında da CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın olduğunu açıkladı. Paralel yapılanmanın tespit edildiğini kaydeden Soylu, hazırlıklar tamamlandıktan sonra olayın yargıya taşınacağını söyledi. Soylu, Nedim Şener'in, CHP'li Murat Bakan'ın jandarmanın seçim günü görev yapacağıyla ilgili karara ilişkin sorduğu soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"FETÖ tarafından onlara verilen görev budur"

"O bahsedilen milletvekili FETÖ'nün Türkiye'deki en temel aparatlarından bir tanesidir. Bunu bütün istihbarat, Emniyet camiamız da biliyor. Onların tek görevi vardır. Kamu otoritesini dağıtmak. FETÖ tarafından onlara verilen görev budur.

Yayınladığı evrakta ne var? Evrak diyor ki: Jandarma sen bugün görevlisin. Fiili olarak görev yaptığın yerde kal. Eğer fiili olarak görev tanımlanman yoksa, senin yapacağın iş askerlikte hazır kıta deyimi vardır. Hangi il hangi ile yardımcı olacak? Bütün bu anlayışları planladık. Görevini yapmanın ne zararı ne sıkıntısı var. 'Oyunuzu kullandıktan sonra gelin' diyor.

"FETÖ'nün ikinci paralel yapısını kurmaya çalışıyor"

Emniyet içinde paralel bir yapı kurmaya çalışan anlayışın kendisidir. FETÖ'nün ikinci paralel yapısını kurmaya çalışıyor. Bütün sistem elimizdedir. Yargıya intikal ettirilecektir. Son çerçevesini çiziyoruz.

"Murat Bakan bunların başında"

Emniyet'in içinde FETÖ'den sonra bunlar yeni bir sistem kurmaya çalışıyor. Biz bu sistemi tespit ettik. Birçoğunu açığa aldık. Murat Bakan bunların başında. Bedeli çok ağır olacak. Yargıya intikal edecek. Bütün hazırlığı yaptık.

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Emniyet içinde Murat Bakan'ın kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı, devletin istihbaratını bozmaya ve içeride başka bir yapılanma oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu söyleyebilirim. Hepsi isim isim belli."