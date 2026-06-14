İkinci el araç piyasasında şehir dışından araç satın almak isteyen vatandaşların en büyük dertleri olan yüksek yol maliyetleri, zaman kaybı ve ilan oyunları, İzmir merkezli yeni bir girişimle tarih oluyor. Girişimci Nihat Peldek tarafından hayata geçirilen "Gezen Usta" sistemi, Türkiye'nin 81 ilinde ve 965 ilçesinde kurulan uzman usta ağıyla alıcıların gitmesine gerek kalmadan araçları yerinde inceliyor ve oto ekspertiz süreçlerini şeffaf bir şekilde yönetiyor. Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Gezen Usta'nın kurucusu Nihat Peldek, Türkiye'nin her noktasında arabadan anlayan uzman ekiplerle çalıştıklarını belirtti. Peldek, "Diyelim ki Konya'da bir araba buldunuz. Ustalarımız gidiyor, araca bakıyor; detaylı fotoğraf ve videoları çekiyor. Aracın dışarıdaki vuruğunu, kırığını, güneş yanığını, macununu, çatlağını ve motorundaki yağ kaçaklarını inceliyor, yol testi yapıyor. Ustamız orada alıcı adına bir kardeş, bir arkadaş gibi hareket ediyor. Eğer araç ön incelemede sınıfta kalırsa süreç orada bitiyor. Müşterimiz devam etmek isterse, aracı kurumsal ekspertiz firmalarına götürüp A'dan Z'ye inceletiyoruz ve tüm raporları görüntülü aramayla şeffafça paylaşıyoruz" dedi.