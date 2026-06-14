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'Sazan sarmalı' yöntemine son! Gezen Usta ikinci el araçta ezber bozuyor Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular Diyanet-Sen’den Akit TV’ye Saldırıya Sert Tepki: Bu Saldırı Basın Özgürlüğüne Yapılmıştır 2-0'lık yenilgimiz şaşırttı: Avustralyalılar bile şaşkın: 'Kimse bu kadarını beklemiyordu' Bunu çocuğunuz yapıyorsa süper zeka kullanarak yapıyor: O gizli 4 dahi işareti Barış Alper'in hızından yararlanamadık! Saçlar son mohikan futbol -5 Düşmana korku salacak gizli silahlar envantere giriyor! TSK’ya 2026’da resmen mühimmat yağacak Erciyes Dağı'nın karı eridi! Sarıgöl doldu 24 yıl sonra sahneye geri döndük ama: Dünya Türkiye'yi konuşuyor: 'Müthiş Türkler balonu'
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Foto - 'Sazan sarmalı' yöntemine son! Gezen Usta ikinci el araçta ezber bozuyor

İkinci el araç piyasasında şehir dışı ilanlarda yaşanan mağduriyetlere karşı Gezen Usta sistemi devreye girdi.

#2
Foto - 'Sazan sarmalı' yöntemine son! Gezen Usta ikinci el araçta ezber bozuyor

İkinci el araç piyasasında şehir dışından araç satın almak isteyen vatandaşların en büyük dertleri olan yüksek yol maliyetleri, zaman kaybı ve ilan oyunları, İzmir merkezli yeni bir girişimle tarih oluyor. Girişimci Nihat Peldek tarafından hayata geçirilen "Gezen Usta" sistemi, Türkiye'nin 81 ilinde ve 965 ilçesinde kurulan uzman usta ağıyla alıcıların gitmesine gerek kalmadan araçları yerinde inceliyor ve oto ekspertiz süreçlerini şeffaf bir şekilde yönetiyor. Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Gezen Usta'nın kurucusu Nihat Peldek, Türkiye'nin her noktasında arabadan anlayan uzman ekiplerle çalıştıklarını belirtti. Peldek, "Diyelim ki Konya'da bir araba buldunuz. Ustalarımız gidiyor, araca bakıyor; detaylı fotoğraf ve videoları çekiyor. Aracın dışarıdaki vuruğunu, kırığını, güneş yanığını, macununu, çatlağını ve motorundaki yağ kaçaklarını inceliyor, yol testi yapıyor. Ustamız orada alıcı adına bir kardeş, bir arkadaş gibi hareket ediyor. Eğer araç ön incelemede sınıfta kalırsa süreç orada bitiyor. Müşterimiz devam etmek isterse, aracı kurumsal ekspertiz firmalarına götürüp A'dan Z'ye inceletiyoruz ve tüm raporları görüntülü aramayla şeffafça paylaşıyoruz" dedi.

#3
Foto - 'Sazan sarmalı' yöntemine son! Gezen Usta ikinci el araçta ezber bozuyor

Şehir dışına araç bakmaya gitmenin maliyet ve psikolojik yüküne dikkat çeken Peldek, sistemin sağladığı ekonomik avantajı şu sözlerle özetledi: "Bugün İzmir'den Konya'ya sadece otobüs bileti bin, bin 500 lira. Gidişi, dönüşü, orada yenilen yemeği hesapladığınızda ve araç ilandaki gibi çıkmadığında ciddi bir mağduriyet oluşuyor. Vatandaşın işinden geri kalması, uykusuz kalması ve yaşadığı hayal kırıklığı da cabası. Bugün şehir dışına gitmek yaklaşık 20 bin liraya mal oluyorsa, biz bunun 10 katı düşük bir ücretle, yani 3-4 bin lira bandında bu hizmeti sunuyoruz. Hem zaman tasarrufu sağlıyoruz hem de insanları otogardan eli boş dönme stresinden kurtarıyoruz."

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Foto - 'Sazan sarmalı' yöntemine son! Gezen Usta ikinci el araçta ezber bozuyor

İkinci el araç piyasasında sıkça yaşanan dolandırıcılık yöntemlerine de değinen Nihat Peldek, Gezen Usta sisteminin aynı zamanda bir güvenlik kalkanı olduğunu vurguladı. Özellikle 'sazan sarmalı' ve sahte ilanlarla yapılan kapora dolandırıcılıklarının önüne geçtiklerini ifade eden Peldek, "Piyasada başkasının aracının fotoğraflarını çalıp ucuza ilan koyanlar var. Alıcı ucuz araç buldum sevinciyle kapora gönderiyor, sonra muhatap bulamıyor. Biz araç başına gittiğimizde ruhsat sahibinin kim olduğunu, alıcı ve satıcının anlaştığı rakamların eşleşip eşleşmediğini bizzat kontrol ediyoruz. Güvenli ödeme sistemine rağmen paranızı yanlış hesaplara göndermenizi engelliyoruz. Ruhsat fotoğraflarını netleştirip doğruluğunu teyit ediyoruz" şeklinde konuştu. Kendisinin de sürekli sahada olduğunu, İzmir merkezli olmalarının yanı sıra Denizli ve Ankara gibi pek çok ilde fiziki ekspertiz dükkanlarının da bulunduğunu aktaran Peldek, satıcılarla zaman zaman sert tartışmalar yaşasalar da doğrudan şeffaflıktan ödün vermediklerini söyledi. Peldek, "Bazen satıcı 'Değişen yok' diyor ama cıvatalarda oynama çıkıyor. Meğer adam arabayı 3 yıl önce dayısının oğlundan almış, onun bile haberi yokmuş. Biz alıcı her durumda korunsun istiyoruz. Vatandaşlarımız bize tüm sosyal medya platformlarından rahatça ulaşabilirler. Bilmedikleri şehirlerde hangi ekspertize gideceklerini bize sorarlarsa, en doğru ustaya yönlendirip hem indirim almalarını hem de kaliteli hizmet almalarını sağlıyoruz. Dileyen müşterilerimiz için vekaletle adlarına ruhsat çıkartıp, aracı çekiciyle kapılarına kadar da teslim edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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