İkinci el araç piyasasında sıkça yaşanan dolandırıcılık yöntemlerine de değinen Nihat Peldek, Gezen Usta sisteminin aynı zamanda bir güvenlik kalkanı olduğunu vurguladı. Özellikle 'sazan sarmalı' ve sahte ilanlarla yapılan kapora dolandırıcılıklarının önüne geçtiklerini ifade eden Peldek, "Piyasada başkasının aracının fotoğraflarını çalıp ucuza ilan koyanlar var. Alıcı ucuz araç buldum sevinciyle kapora gönderiyor, sonra muhatap bulamıyor. Biz araç başına gittiğimizde ruhsat sahibinin kim olduğunu, alıcı ve satıcının anlaştığı rakamların eşleşip eşleşmediğini bizzat kontrol ediyoruz. Güvenli ödeme sistemine rağmen paranızı yanlış hesaplara göndermenizi engelliyoruz. Ruhsat fotoğraflarını netleştirip doğruluğunu teyit ediyoruz" şeklinde konuştu. Kendisinin de sürekli sahada olduğunu, İzmir merkezli olmalarının yanı sıra Denizli ve Ankara gibi pek çok ilde fiziki ekspertiz dükkanlarının da bulunduğunu aktaran Peldek, satıcılarla zaman zaman sert tartışmalar yaşasalar da doğrudan şeffaflıktan ödün vermediklerini söyledi. Peldek, "Bazen satıcı 'Değişen yok' diyor ama cıvatalarda oynama çıkıyor. Meğer adam arabayı 3 yıl önce dayısının oğlundan almış, onun bile haberi yokmuş. Biz alıcı her durumda korunsun istiyoruz. Vatandaşlarımız bize tüm sosyal medya platformlarından rahatça ulaşabilirler. Bilmedikleri şehirlerde hangi ekspertize gideceklerini bize sorarlarsa, en doğru ustaya yönlendirip hem indirim almalarını hem de kaliteli hizmet almalarını sağlıyoruz. Dileyen müşterilerimiz için vekaletle adlarına ruhsat çıkartıp, aracı çekiciyle kapılarına kadar da teslim edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.