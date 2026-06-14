Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

“Geçen hafta gelen tarım dışı istihdam verisi, bu hafta gelen enflasyon rakamları Fed'in artık faiz artıracağına yönelik beklentileri güçlendirmiş durumda.” “Altın tarafında hiç heyecan yapılacak bir sürecin olmadığını 2026 yılında sık sık ifade ediyorum.” “Ne yükselişlerde sevinin ne düşüşlerde üzülün. Bu geniş bant aralığında sert şekilde dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olacak.” Borcu olan veya düğün hazırlığı yapanların fiyatları değerlendirmesi gerektiğini belirten Memiş, nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların ise beklemeyi tercih edebileceğini ifade etti.