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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı
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Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin gölgesinde altın yatırımcılarını derinden sarsacak uyarılarda bulundu. ABD-İran ilişkileri ve Fed'in faiz hamlelerinin altın fiyatları üzerinde sert bir baskı oluşturduğunu belirten Memiş, özellikle borcu olanlar ve düğün yapacaklar için önümüzdeki 3 aylık kritik sürece dikkat çekti. Ünlü analist, altın fiyatlarında yaşanacak geniş banttaki dalgalanmalara karşı rakam vererek hayati tavsiyeler paylaştı.

#1
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

Memiş, özellikle ABD–İran ilişkilerine yönelik haber akışının piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Piyasaları her hafta sonu kapanışa zorluyorlar” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili iyimser mesajlarının risk iştahını artırdığını belirterek şunları söyledi:

#3
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

“Trump açıklama yaptı. İran'la anlaşacağız, tören yapacağız. Şöyle olacak, böyle bir iyimserlikle birlikte tekrar küresel borsalarda bir toparlanma gördük.” Ancak bu iyimserliğin kalıcı olup olmayacağının belirsiz olduğunu vurgulayan Memiş, hafta sonu gelebilecek olası anlaşma haberlerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade etti.

#4
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

BORSA İÇİN 12.500–14.500 PUAN ARALIĞINA DİKKAT Borsa tarafında kısa ve orta vadeli beklentilerini paylaşan Memiş, şu değerlendirmede bulundu: “Borsa tarafında yine kısa vadede 13.800–14.200 puan aralığı geçerli. Orta vadede 12.500–14.500 puan aralığı geçerli.”

#5
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

Olumlu haber akışlarının 14.500 puanı gündeme getirebileceğini belirten Memiş, olumsuz senaryoda ise 12.500 puanın önemli destek seviyesi olarak çalışacağını söyledi. “İyi haber akışları gelirse 14.500 puan seviyesi, anlaşma haberi gelmezse ve misillemeler devam ederse 12.500 puan seviyesi aşağıda destek konumunda çalışmaya devam edecek.”

#6
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

DOLAR/TL'DE YIL SONU BEKLENTİSİ: 50–52 TL Memiş, yıl sonu beklentisini değiştirmediğini söyledi: “Dolar kuru 46 lira 26 kuruş seviyesinde. Burada stabil, sakin seyir hâlâ devam ediyor. Yıl sonu beklentim 50–52 bandı olduğu için düşüş yönlü bir öngörümün olmadığını tekrar belirtmek isterim.” Euro tarafında ise beklentilerini koruduğunu ifade ederek euro/dolar paritesinde 1,21–1,22 seviyelerini beklediğini kaydetti.

#7
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ ABD'de açıklanan enflasyon ve istihdam verilerinin ardından gözlerin Fed'e çevrildiğini söyleyen Memiş, faiz artırımı ihtimalinin güçlendiğini savundu.

#8
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

Yüksek enflasyon ve güçlü istihdam verilerinin Fed üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Memiş, yaklaşan toplantının önemine dikkat çekti: “Önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanacağız.”

#9
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

“Geçen hafta gelen tarım dışı istihdam verisi, bu hafta gelen enflasyon rakamları Fed'in artık faiz artıracağına yönelik beklentileri güçlendirmiş durumda.” “Altın tarafında hiç heyecan yapılacak bir sürecin olmadığını 2026 yılında sık sık ifade ediyorum.” “Ne yükselişlerde sevinin ne düşüşlerde üzülün. Bu geniş bant aralığında sert şekilde dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olacak.” Borcu olan veya düğün hazırlığı yapanların fiyatları değerlendirmesi gerektiğini belirten Memiş, nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların ise beklemeyi tercih edebileceğini ifade etti.

#10
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

3 AY SÜRE VERDİ Altına kıyasla gümüşü daha olumlu gördüğünü belirten Memiş, son haftalarda bu görüşünü sık sık dile getirdiğini söyledi. Gümüşün hem ons hem gram fiyatında yatırımcıya önemli fırsatlar sunduğunu savunan Memiş, uzun vadeli yatırımcılar açısından mevcut seviyeleri cazip bulduğunu ifade etti.

#11
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

PETROL FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmeye dikkat çeken Memiş, bunun akaryakıt fiyatlarına da yansıyabileceğini öne sürdü.

#12
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

“Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar. Yaklaşık 10 dolarlık bir düşüş gördük.” “Bu hafta sonu ya da pazartesi günü pompa fiyatlarında yeni indirim haberleri gelir diye düşünüyorum.”

#13
Foto - Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı

“FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN.” Piyasalarda yüksek oynaklığın süreceğini savunan Memiş, yatırımcıların düzenli birikim ve çeşitlendirme stratejisiyle hareket etmelerinin daha sağlıklı olacağını dile getirdi.

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