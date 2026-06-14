Altında geniş bant kabusu: İslam Memiş 3 ay süre verip uyardı
Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalardaki jeopolitik risklerin gölgesinde altın yatırımcılarını derinden sarsacak uyarılarda bulundu. ABD-İran ilişkileri ve Fed'in faiz hamlelerinin altın fiyatları üzerinde sert bir baskı oluşturduğunu belirten Memiş, özellikle borcu olanlar ve düğün yapacaklar için önümüzdeki 3 aylık kritik sürece dikkat çekti. Ünlü analist, altın fiyatlarında yaşanacak geniş banttaki dalgalanmalara karşı rakam vererek hayati tavsiyeler paylaştı.