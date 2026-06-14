Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin "Ordu'da Kaz Yetiştiriciliği Projesi"ne başvurmalarının ardından 100 kazla kendi işlerine başlayan Hakkı ve Ayşe Akyürek çifti şimdi kendi işlerinin patronu oldu. İmkânı ve arazisi bulunanlara da bu işi yapmalarını tavsiye eden Kaz yetiştiricisi Hakkı Akyürek, "Bu hayvanın hem eti hem yumurtası hem civcivi hem de tüyleri değerli. Geçen yıl kaz etinin kilosu 600 lira, civcivi 700, yumurtasının tanesi ise 250 liraydı" dedi.