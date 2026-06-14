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Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular
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AA Giriş Tarihi:

Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin "Ordu'da Kaz Yetiştiriciliği Projesi"ne başvurmalarının ardından 100 kazla kendi işlerine başlayan Hakkı ve Ayşe Akyürek çifti şimdi kendi işlerinin patronu oldu. İmkânı ve arazisi bulunanlara da bu işi yapmalarını tavsiye eden Kaz yetiştiricisi Hakkı Akyürek, "Bu hayvanın hem eti hem yumurtası hem civcivi hem de tüyleri değerli. Geçen yıl kaz etinin kilosu 600 lira, civcivi 700, yumurtasının tanesi ise 250 liraydı" dedi.

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Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

İstanbul'da emekli olduktan sonra memleketi Ordu'ya dönen 60 yaşındaki Hakkı Akyürek, belediye desteğiyle kurduğu kaz çiftliğinde eşiyle çalışıyor. Uzun yıllar İstanbul'da şoförlük yapan Akyürek, yaklaşık bir yıl önce emekli olduktan sonra eşi Ayşe Akyürek ile Ulubey ilçesine bağlı Dedeli Mahallesi'ne yerleşti.

#2
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Büyükşehir Belediyesinin "Ordu'da Kaz Yetiştiriciliği Projesi"ni öğrenen Akyürek çiftine, başvurularının ardından 100 kaz verildi. Mahallede başladıkları kaz yetiştiriciliğinde sayıyı 150'ye çıkaran çift ise şimdi 500 kaz üretmeyi hedefliyor.

#3
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Hakkı Akyürek, İstanbul'da emekli olduktan sonra şehrin gürültüsünden sıkıldığını ve doğayla iç içe yaşamak için eşiyle Ordu'ya döndüğünü söyledi.

#4
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Gerekli şartları sağlamalarının ardından yaklaşık bir yıl önce 100 kazla üretime başladıklarını belirten Akyürek, daha sonra bu sayıyı 150'ye kadar çıkardıklarını dile getirdi.

#5
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Kaz yetiştiriciliğinin oldukça karlı bir iş olduğunun altını çizen Akyürek, kendilerinin satış yapamaması durumunda belediyenin alım garantisi olduğuna işaret etti.

#6
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Yetişkin bir kazın ortalama 10 kilogram olduğunu ifade eden Akyürek, "Bu hayvanın hem eti hem yumurtası hem civcivi hem de tüyleri değerli. Geçen yıl kaz etinin kilosu 600 lira, civcivi 700, yumurtasının tanesi ise 250 liraydı." dedi.

#7
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

En büyük destekçisinin eşi olduğunu belirten Akyürek, kaz etine şehir dışından da talep geldiğini, imkanı ve arazisi müsait olanların kaz yetiştiriciliği yapabileceğini söyledi.

#8
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Akyürek, kaz yetiştiriciliğinin kendilerine ek gelir kapısı olduğunu anlatarak, desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

#9
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

"DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ" Ayşe Akyürek ise eşiyle kaz yetiştiriciliğine başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Daha yolun başındayız ama hedeflerimiz büyük. Kazanç kapısının çok iyi olduğunu gördük. Özellikle kaz etine çok talep var. Çocuklarımıza ve kendimize daha iyi bir gelecek için üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

#10
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Eşine elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını dile getiren Akyürek, "Gün boyu yemlerini ve sularını veriyoruz. Kazları mısır ve arpa gibi besinlerle besliyoruz. Emek verdiğiniz zaman karşılığını alıyorsunuz. Çünkü kazın her şeyi çok değerli. Biz de ona göre hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Hedefimiz 500 kaza ulaşmak. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Belediye destek verdi! Kendi işlerinin patronu oldular

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesince 2019'dan bu yana yürütülen proje kapsamında 100 üreticiye yüzde 70 hibeyle kaz desteğinde bulunulduğu, ayrıca üreticilerin kafes teli ve yem ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi.

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