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Siyaset Bakan Soylu'dan Fransa'ya tepki
Siyaset

Bakan Soylu'dan Fransa'ya tepki

İçişleri Bakanı Soylu, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan PKK sempatizanlarının eylemlerine ilişkin, "Pardon PKK/YPG terör örgütü mü idi? Besle kargayı oysun gözünü..." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 08:41:00 - 2022-12-26 13:36:00
Bakan Soylu'dan Fransa'ya tepki

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan gerginlik dünyanın gündemine oturdu.

Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından terör örgütü PKK sempatizanları meydanlara çıkarak güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Meydanlarda taşkınlık çıkaran grup, kaldırım taşlarıyla polis ekiplerine saldırdı.

Aynı zamanda çevredeki iş yerlerine de büyük ölçüde maddi zarar verdi.

Olayların ardından konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan paylaşım geldi.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Men dakka dukka “Çalma kapımı çalarlar kapını” Avrupa’da terörü şımartanların, destekleyenlerin ve besleyenlerin sınavı, Okyanus ötesinin Avrupa’ya yeni terbiye yöntemi. Pardon PKK/YPG terör örgütü mü idi? Besle kargayı oysun gözünü..."

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Yorumlar

antonio

pkk fransa almanya ingiltere ve geriye kalan avrupa denilen korkaklarin en büyük korkulu rüyasi (KURDISCHE ARBEITER PARTEI AVRUPANIN KOMUTANI)

Gültekin

Utanmaz Avrupa devletleri, bu manzaraları geçmişte biz yaşarken, Türkiye'de iç savaş var diyen basın, acaba Fransa'daki bu terör olayları olurken, nasıl sus pus oluyorlar, sanki Fransa'da yaşananlar çok normal basit bir olaymış gibi davranan devlet adamlarını da şiddetle kınıyoruz. Ne ekerseniz, mutlak onu biçersiniz.
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