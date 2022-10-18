Bakan Soylu'dan flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'ye düzenlenen finansal operasyonda 704 gözaltı talimatı verildiğini, 543 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Süleyman Soylu, Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığı'nın bu operasyondaki büyük katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir."

543 kişi gözaltında

704 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 543 kişinin yakalandığını açıklayan Soylu şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 ila 6 bin lira arasında örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmayla bu sağlandı. Yine toplam bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişi gözaltına alındı."

"Operasyon çok hızlı yürütüldü"

Soylu, şafak vakti gerçekleştirilen operasyonun çok gizli yürütüldüğünü bu sebeple açıklanmadığını söyledi.

Soylu, "Bizim teknik cihazlarına ve telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir. Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından tüm basınla paylaşılacaktır. Ele geçirilen bir para miktarı var. Daha yüksekte bir para miktarının nasıl gerçekleştirildiğini takip ettik. Para miktarından ziyade buradaki yöntem; yolun deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ’nün Türkiye’deki güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir" dedi.

Terör örgütleriyle mücadelenin ara vermeden sürdürüldüğünü aktaran Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyadaki istikrarsızlığı biliyoruz. Bunu ülkemize yansıtmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.