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Gündem Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: Sana pusu kuran hain yakalandı
Gündem

Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: Sana pusu kuran hain yakalandı

Turuncu kategorideki terörist Sonuç Gürdeğir'in yakalanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Atalay Müdürüm; Birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı…" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 09:49:00 -
Bakan Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: Sana pusu kuran hain yakalandı

İçişleri Bakanlığı, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan terörist Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandığını bildirdi. Bakan Soylu, bu gelişme sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu; "Atalay Müdürüm; Birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı… Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Emniyetteki her daim gurur duyduğun kardeşlerin, TURUNCU Kategorideki teröristi kıskıvrak yakaladılar. Şimdi hesap zamanı…" dedi.

Olay

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir'in, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan terörist Gürdeğir'in, 11 ayrı suçtan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Terör örgütü mensubunun, 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı anlaşıldı.

Ayrıca söz konusu teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

Örgüt mensubu Gürdeğir, adli işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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