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Gündem Bakan Soylu'dan denetim açıklaması
Gündem

Bakan Soylu'dan denetim açıklaması

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:28:00 -
Bakan Soylu'dan denetim açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece 21.00 itibarı ile başladı, pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.

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