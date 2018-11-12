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Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'

İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı ile ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:58
Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin PKK elebaşları hakkındaki kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil' biz de bunu yiyeceğiz. Stratejik ortağımız, bizle beraber, 3 tane teröristi listesine alırken, arka cephede, Suriye Irak cephesinde, PKK ile beraber 'petrolün yüzde 25'i benim olacak, yüzde 75'i senin olacak' hesabını yapanlardır. Bu bir iki yüzlülüktür, bu samimiyetsizliktir. Bu kadar açık ve nettir. Nerede, hangi gün, kimle yaptığı da bilgimiz dahilindedir. Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye'yi eski Türkiye olarak niteleyenler yanılmaktadır ve yanıldıklarını da anlamaktadırlar" dedi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 11:58
  1. İçişleri Bakanı
  2. Süleyman Soylu
  3. ABD
  4. PKK
  5. ABD'nin PKK kararı

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