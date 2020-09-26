Bakan Soylu’dan çok önemli deprem açıklaması!

İstanbul için büyük bir deprem beklenen bugünlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. 2020 yılı bitmeden deprem tatbikatı yapılacağını belirten Soylu, 7,5 şiddetinde bir depreme hazır olmamız gerektiğini ifade etti.

AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da katılarak açıklama yaptı.

2021 için afet eğitim yılı olacağının ifade eden Soylu, “AFAD Başkanlığımız, afete hazırlık yapıyor ve tüm Türkiye’de bir afet eğitim seferberliğini ortaya koymamız gerekir. Biliyorsunuz, bu yılın 6. ayı ve geçen yılın 6. ayını afete hazırlık yılı olarak ilan etmiştik. O bitti. Aslında bu yıl afet eğitimi ile ilgili çalışmalara başlamıştık ama maalesef salgın önümüzü kesti. İlk 3 ayda bile bir buçuk milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık ama önümüzdeki yıl hedefimiz, 81 milyon insanımıza, Afet meselesi ile ilgili eğitimle ulaşabilmektir. Bunun için her şeyi kullanacağız. Herkesin afet ile ilgili bir baz bilgisi, afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapılmasına yönelik bir bilgisi söz konusu olacak. Ve ikinci 2021 yılı planımız da, ki ona başladık, Kahramanmaraş’ta İl Afet Riskleri Azaltma Planı gerçekleşti, çok başarılıydı. Şimdi Allah nasip ederse, tüm hocalarımızla, kurumlarımızla Kahramanmaraş ölçeğini 81 vilayetimizde, 31 Aralık 2021 bittiğinde herkesin elinde 'İl Afet Riskleri Azaltma Planı' hazır, her kurumun ne yapacağı hazır ve bu konuda eylemine başlamış bir anlayış ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

“Çok kısa süre içinde yapılacak”

Deprem tatbikatının kısa süre içinde yapılacağını belirten Süleyman Soylu açıklamalarına şöyle devam etti:

İlk 6 saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimizin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir zaten. Bugüne kadar bunu başardık. Ama özelikle 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler, bütün bunları sağlamalıyız. Deprem olduğu zaman, ilk korkum herkesin arabalarına atlayıp evlerinden uzaklaşması. Binlerce kişinin ölümüne sebebiyet veririz, bunu açık söyleyeyim. İlk 6 saatte yapılabilecek tek şey arama kurtarma, sağlık, iletişim ve ulaşıma izin vermektir. Ve ilk 6 saatte yapılabilecek ilk şey, bugün konuşacağımız toplanma alanlarına milletimizi sevk etmektir. Tüm belediyelerimiz, muhtarlarımız, kamu görevlilerimizle birlikte İstanbul’da, tüm toplanma alanlarımızda tatbikat yapacağız. Hem de çok kısa süre içinde. Hepimiz bir toplanma merkezide olacağız, kontrol edeceğiz, İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza, sizin toplanma merkeziniz burasıdır diye lokasyon ve vatandaş bütünleştirmesi yapacağız, onları bilgilendireceğiz, her binaya toplanma merkeziniz şurasıdır diye asacağız, cep telefonlarına göndereceğiz. Bunun sebebi de 6 saatlik zaman dilimini hep beraber iyi yönetmek.