Bakan Soylu'dan CHP'li isme sert tepki: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
CHP Grup Başbakanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı merhum Adnan Menderes üzerinden tehdit etmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." diyerek tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Grup Başbakanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı merhum Adnan Menderes üzerinden tehdit etmesine sert çıktı.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından şunları paylaştı:
Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak..." Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız...