  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu'dan CHP'li isme sert tepki: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
Gündem

Bakan Soylu'dan CHP'li isme sert tepki: Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız

CHP Grup Başbakanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı merhum Adnan Menderes üzerinden tehdit etmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 03:32:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Grup Başbakanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı merhum Adnan Menderes üzerinden tehdit etmesine sert çıktı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak..." Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız...

 

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Umarım Erdoğan'ın da sonu...
CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Umarım Erdoğan'ın da sonu...

Gündem

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Umarım Erdoğan'ın da sonu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmetçik

Darbe meraklıları hodri meydan en başta Engin seni yemin ediyorum hepinizi oğlan yaparız gözümde ermeniden yunandan farkınız yok
  • Yanıtla

SERDAR KARGIN

HELAL OLSUN BAKANIM. GÜÇ ELLERİNDEN GİDİYOR. YILLARCA ÜLKEMİZİ BÜROKRASİ İLE ABD VE AVRUPAYA PEŞKEŞ ÇEKEN...MİLLETİNE VE MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE DÜŞMAN ZİHNİYET ARTIK BÖLÜCÜLERLE BİRLİKTE SALDIRIYA GEÇTİ. YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLIYOR. ÜLKEMİZİ SOYLARI VE İNANÇLARI NE OLDUĞU BELLİ OLMAYA BU EMPERYALİSTLERDEN KURTARMA MÜCADELESİ...ARTIK ATATÜRK MASKELERİDE DÜŞTÜ...AÇIK AÇIK VATAN HAİNLERİ İLE BİRLİKTELER...MİLLET UYANIYOR...MUHARREM İNCE ÇOK GÜZEL SÖYLEDİ...BUNLARIN NE MAL OLDUKLARINI....SİZİN YANINIZDAYIZ...ÖNCE VATAN GERİSİ TEFERRUATTIR...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar

Gece yarısı darbe bildirisi yayımlayan amiral eskilerine destek açıklaması yapan TESUD Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyele..
Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı Müslümana kin Hristiyana saygı!
Gündem

Barış Yarkadaş oruç tutan futbolcuları hedef aldı Müslümana kin Hristiyana saygı!

Oruç tutan futbolcuları hedef alarak, onları, 'şov yapmakla' itham eden Barış Yarkadaş'a tepki yağarken, Yarkadaş'ın, Hristiyanlara gösterdi..
​Avrupa futbolunda deprem devam ediyor
Spor

​Avrupa futbolunda deprem devam ediyor

Yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 12 üyesinden biri olan Chelsea futbol takımının ligden çekilmek için belgeleri hazırlamaya başladı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay