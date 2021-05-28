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Gündem Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü! Kübra Par ve Merdan Yanardağ'dan karşılıklı suçlamalar
Gündem

Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü! Kübra Par ve Merdan Yanardağ'dan karşılıklı suçlamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu Habertürk yayınından sonra Merdan Yanardağ ve Kübra Par birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 22:41:00 -
Bakan Soylu'dan aradığını bulamayan muhalifler birbirine düştü! Kübra Par ve Merdan Yanardağ'dan karşılıklı suçlamalar

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, firari mafya lideri Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin Habertürk Tv canlı yayınında konuştu. Bakan Soylu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Habertürk Tv programcısı Kübra Par gibi muhalif gazetecilerin sorularını cevapladı.

Aradıklarını bulamayınca birbirlerine düştüler!

Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz'ın programdaki performansları düşük bulunurken, CHP'li Mehmet Bekaroğlu bile Saymaz ile Yanardağ'a tepki gösterdi. Bekaroğlu, "15 dakika sonra Soylu’nun programını bıraktım, Çukur’u seyrediyorum. Soylu programı tam bir tiyatro; muhalif gazetecilerle konuşuyor, yazık; Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz’ın muhalif gazeteciliği buraya kadar, yazık!" dedi.

Yanardağ: Program yönetimi iyi değildi

Gelen eleştirilere cevap veren Merdan Yanardağ, program moderatörü Kübra Par'ı suçladı. Par'ın program yönetimini iyi bulmadığını belirten Yanardağ, "Format ve yönetim olarak program iyi değildi, iyi hazırlanmamıştı. Biz misafir olarka gittik zaten. Yani kurgusu, yönetimi, moderasyonu doğru değildi ve söz dağıtımı yapılamadı. Fiili durum yaratılarak sorular sorulabildi ancak. Bu yanıyla, teknik olarak program iyi değildi, bu yanıyla programdan memnun değilim." ifadelerini kullandı.

Par: Yanardağ kolaycılığa kaçıyor

Programı yönetme tarzı ile yandaşlarının da tepkisini çeken Kübra Par, Merdan Yanardağ'a cevap verdi. Par, "Programa katılan gazeteciler aleyhinde bir şey söyleyecek değilim zira gazetecilik yapma niyetleriyle ilgili en küçük bir şüphem yok. Sadece Merdan Yanardağ’ın suçu programın yönetilme biçiminde bulan, dolayısıyla şahsımı suçlayan açıklamalarını gülümseyerek karşılıyorum. Kendi kitlesinin eleştirilerini hafifletmek için centilmenlikten uzak bir biçimde kolaycılığa kaçıyor." diye konuştu.

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