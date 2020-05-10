  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Soylu'dan 100 yaşındaki Zeynep nineye Anneler Günü hediyesi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:35:05 -
Bakan Soylu'dan 100 yaşındaki Zeynep nineye Anneler Günü hediyesi

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta yaşayan 100 yaşındaki Zeynep nineye Anneler Günü hediyesi gönderdi.

Bakan Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyelerden biri de Kangal ilçesinde yaşayan Zeynep Gülbil'e ulaştırıldı.

Kangal Kaymakamı Erinç Demir, Gülbil'i evinde ziyaret ederek Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti.

Demir, Zeynep nineye Bakan Soylu ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın selamlarını da ileterek Anneler Günü'nü kutladı.

Öte yandan Kaymakam Demir, ilçedeki şehit polis memuru Rahmi Yaman ve şehit Üzeyir Gençdoğmuş'un annelerini de ziyaret edip, Anneler Günlerini kutlayarak Vali Salih Ayhan'ın gönderdiği hediyeleri verdi.

Jandarma ekipleri de şehitler Hasan Yılmaz, Murat Çalışkan ve Muharrem Paslıkılıç'ın annelerini yaşadıkları köylerde ziyaret ederek Anneler Günlerini kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı