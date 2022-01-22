  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi
Gündem

Bakan Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi

AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara müdahale için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev yapan grupların çalışmalarını inceledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 08:46:00 -
Bakan Soylu, yoğun kar yağışına karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Soylu, AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gitti.

Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek durumlara hızlı ve etkin müdahale için gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi, AFAD yöneticilerinden bilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay