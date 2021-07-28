Bakan Soylu: Yeni dönem, annelerin dönemi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışmaları sonucu 5 PKK terör örgütü mensubunun teslim olmasını değerlendirirken, "Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha evladını terör örgütünden çekip aldı... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışmaları sonucu 5 PKK terör örgütü mensubunun teslim olmasını değerlendirirken, "Diyarbakır Anneleri'nin 3'ü daha evladını terör örgütünden çekip aldı... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." ifadelerini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından, 5 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla ilgili paylaşım yaptı.
Diyarbakır annelerinin 3'ünün daha evladını terör örgütünden çekip aldığını belirten Soylu, "Anne yüreği, anne gücü, anne sevgisi... Başarıyorlar. Korkmuyorlar. Tüm annelere güç veriyorlar... 'Yeni dönem, annelerin dönemi'. Kahrolsun terörizm, yaşasın anneler." değerlendirmesini yaptı.