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Aktüel Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü
Aktüel

Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:18:07 -
Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanları ile "Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Soylu'nun valiler, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, salgınla ilgili mevcut durum, salgının seyri, Kovid-19 tedbirleri ve denetimler ele alındı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile Bakanlık bürokratları katıldı.

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