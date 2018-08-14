Bakan Soylu üs bölgesinden konuştu: Bugün, birlik ve beraberlik günüdür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari programı kapsamında Kalana üs bölgesi ziyaretinin ardından Yüksekova ilçe merkezinde özel harekat polisleri için yaptırılan yaşam merkezinin açılış törenine katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan'ın alçakça katledildiği noktalarda incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu'da insanlara, ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, özellikle büyümesine zarar veren terörün bu yönünün, hep insanlara dokunduğunu anlatan Soylu, mesele çocuk olunca yüreklerin dağlandığını, sözlerin de düğümlendiğini belirtti.

"BUGÜN BAŞKA BİR TERÖRLE ÜLKEYİ SINIYORLAR"

Bundan sonra yapılması gerekenlerin çabuk, kararlı ve ısrarlı şekilde ortaya konulmasının planının devreye gireceğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Kanları yerde kalmadı. Öncelikle tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederim. Çabuk zamanda bu masumların kanına giren katillerin gereği arkadaşlarımızca yerine getirildi. Terörle mücadele büyük bir inanç ve kararlılıkla sürmekte ve sürecektir. Biz terörü ne kadar mağlup edersek, bölgemizdeki kalkınma o kadar hızlı devam edecektir. Çocuklarımız daha güzel okullar, daha güzel meslekler ve daha güzel gelecekte buluşacak. Terörü Türkiye'ye musallat edenler bugün başka bir terörle ülkeyi sınamaktadırlar. Ekonomik terörizmle. Zannediyorlar ki 'Yıllarca Türkiye'ye kaybettirmeye çalıştığımız terör örgütleriyle ve onlara verdiğimiz vekaletle yürüttükleri bu hain eylem türleri ekonomik terörizmle bir başka aşamayla devam edecektir.' Türkiye bugüne kadar bu vekalet savaşlarıyla yıkılmamıştır, tam tersine güçlenmiş ve büyümüştür."

Bunu Hakkari'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta görebilmenin mümkün olduğunu vurgulayan Soylu, bir taraftan hayvancılığın, sınır kapılarının geliştiği, diğer taraftan terör örgütlerinin buradaki yeraltı madenleriyle ülkenin zenginliğinin buluşmasını engelleyen davranışlarının tasfiye edildiği, madenlerle ekonominin buluştuğu tablonun, planları yapanları sükutuhayale uğrattığına dikkati çekti.

Yüksekova Havalimanı, yapılan yollar ve yapılacak yolların, üniversitelerin, eksiksiz okulların herkes tarafından görüldüğünü ifade eden Soylu, "Geçen gün yeni öğretmen adaylarımız kura çektiler. Kuranın hemen sonrasında televizyon kanalları bir kaç öğretmen adayının sevinç çığlıklarını ortaya koydular. Söyledikleri kulaklarımda. 'Allah'a şükür Hakkari'ye, Şırnak'a çıkmışım.' Bu ne demek biliyor musunuz? Dün 'Hakkari'ye Şırnak'a tayini çıktı' diye üzülenlerin yerini, bugün, buradaki evlatlarımızı, bu milletin birliği, beraberliği, ay yıldızlı bayrağımız, geleceğimiz, umudumuz ve sizin evlatlarınızı sahipsiz çıkarmayacak bir anlayışta buluşturmaktadır." dedi.

"BUGÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR"

Bunu hep birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle gerçekleştirdiklerini anlatan Soylu, terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye geri adım attıramadığı gibi, onu yönlendirenlerin, destekleyenlerin, 5 bin tır silah gönderenlerin de muvaffak olamadığını kaydetti.

Bugün ekonomik terörizmle dünyaya mesaj vermeye çalışanların da mağlup olacağını aktaran Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün neyi yapamayacaklarını görmektedirler. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Ülkemizin birliği ve beraberliğinde nasıl tek yumuk olduysak bu ekonomik terörizme karşı da aynı anlayışı hep birlikte göstermeliyiz. ABD'nin attığı her adım milletimizi kuvvetlendirir. Çünkü eğer bugün etrafımızdaki coğrafyada ateş, huzursuzluk varsa, bu bölgeyi ve etrafımızdaki coğrafyayı geri kalmışlığa mahkum etmek istiyorlarsa bunun müsebbibi bellidir. Buna karşı özellikle terörle ve ülkemizin kalkınmasıyla ilgili verdiğimiz mücadelede Allah bizi adım adım muvaffak kılmaktadır. Birbirimizi anlayarak hissederek, duyarak, demokrasiyle ve milletle beraber bunu sağlayacağız."

Türkiye'de 24 Haziran'da seçim yapıldığını, herkesin özgür iradesini ortaya koyduğunu hatırlatan Soylu, dünyanın bu seçimle ilgili çıtının çıkmadığını vurguladı.

Seçimle ilgili birtakım siyasal değerlendirmede bulunduklarını, terör örgütünün desteklediği siyasi partinin aslında barajı aşamadığını kaydeden Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgede çakıldı. Onu, ana muhalefet partisi olarak nitelendirdiğimiz parti desteklememiş olsaydı barajın altındaydı. Ama bu da bir tercihtir. Bu tercihi yapan da milletimizle karşı karşıyadır. Hesabını millete verecektir. Hizmetlerimiz büyüyerek devam edecek. Bizi ülkemizi kalkındırmaktan alıkoyamayacaklar. Kardeşliğimizi, ülkemizi büyütmekten alamayacaklar. Hedeflerimizden alamayacaklar. Bizi, dünyanın, mazlumların ümidi olmaktan alıkoyamayacaklar. Teröre 5 bin tır, ardından 200-300 tırlık destek vermek neyse Türkiye üzerindeki döviz operasyonları da aynıdır. Milletimiz bunları açık şekilde anlamakta ve sağduyusuyla bu meseleleri takip etmektedir."

Soylu, yılbaşından bu yana Türkiye'den terör örgütüne sadece 61 kişinin katıldığını, ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısının ise 91 olduğunun altını çizdi.

"KARDEŞİZ, BUNU BOZAMAYACAKLAR"

"Devletimizin ve milletimizin ikna gücü, terör örgütünün ikna gücünü çok uzun yıllar sonra geçmiştir." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Fiili olarak da psikolojik olarak da üstünüz. Şimdi ülkemizin hedeflerine koşma, bölgenin de kalkınma zamanıdır. En zor zamanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz, devletimiz sizi yalnız bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Burada kahraman evlatlarımız var. Her biri çakı gibi, her birinin duruşu terör örgütlerini ürkütmekte ve korkutmaktadır. Her birinin kararlılığı, inancı, bu topraklara olan sevdası, bağlılığı, devletimize olan sadakati düşmana korku, dosta güven salmaktadır. Biz bunun anlayışı içindeyiz. Bu ülkenin değerlerinden, geleneklerinden, anlayışından, bize bırakılan emanetlerden ayrılmamaktır bize düşen. Büyüklerimize saygıdan, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun, bize bırakılan yaratılmışların en şereflisinin insan olduğu gerçeğinden ayrılmamaktır. Kardeşiz, bunu bozamayacaklar. Dünden daha fazla geleceğiz."

Özel harekat polislerinin rahat şekilde hayatlarını idame edebilecekleri, görevlerine daha sağlıklı hazırlanabilecekleri yaşam merkezinin 140 gün gibi kısa zamanda tamamlandığını belirten Soylu, içinde yaşam alanları bulunan, 528 kişi kapasiteli merkezin 30 dönüm üzerine kurulduğunu ve temiz bir işçilikle bitirildiğini söyledi.

"ATTIĞIMIZ HER ADIM VATANDAŞLARIN LEHİNEDİR"

Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hizmet yolculuğumuz devam ediyor. Bunu milletimizin layık olduğu bilinciyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Hakkari il kongresinde 'yaylaları hayvancılık açısından serbest bırakıyoruz' dedi. Terör operasyonu yapılanlar hariç hepsi serbest bırakıldı, yüzde 17 küçükbaş hayvancılığımız arttı. Bu önemli bir rakamdır. Bu, bizim için bir riskti, hala risk, bunu biliyoruz. Ama terazinin iki kefesine koyduk. Bir tarafa buradaki vatandaşların hayvancılık yaparak geçinebileceğini, bir alanın da orada açılması lazım geldiğini düşündük. Diğer taraftan da terörle mücadeleyi vatansever vatandaşlarımızla çok daha iyi yapabileceğimizi ortaya koyduk, inandık ve güvendik. Şükürler olsun şu ana kadar da mahcup olmadık. Attığımız her adım vatandaşlarımızın lehinedir. Burası bir güvenlik ocağıdır. Buranın en güzel şekilde ilçemize ve Hakkari'ye katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Bedirhan'ımız, Nurcan hanım, tüm şehitlerimiz, onların eşi ve babası olan kardeşimiz Serkan'ımız her biri bilesiniz ki buradaki kahramanlarımızın ortaya koyduğu inanç ve kararlılık, sizin desteklerinizle onlara layık olmaya çalışan adımları hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Allah bizi bu aziz millete mahcup etmesin. Bize doğru kararlar almayı nasip etsin."

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise ilçeye çok önemli bir eser kazandırdıklarını belirterek, yaşam merkezinin yapılmasında kendilerine büyük destek veren Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Merkezin açılış kurdelesini özel harekat polisleriyle kesen Bakan Soylu, daha sonra polislerle bilardo oynadı, çay içti.

Bakan Soylu, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığını da ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.