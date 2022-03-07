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Gündem Bakan Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
Gündem

Bakan Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti. Bakanlığın duyurduğu görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 22:56:00 -
Bakan Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul ettiğini bildirdi.

Basına kapalı gerçekleştirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

 

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