Bakan Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti. Bakanlığın duyurduğu görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul ettiğini bildirdi.
Basına kapalı gerçekleştirildi
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kabul basına kapalı gerçekleştirildi.