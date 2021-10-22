Bakan Soylu Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı

Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu

Toplantıda terörle mücadeleye değinen Süleyman Soylu, Türkiye’de bulunan terörist sayısının 180’in altına düştüğünü bildirdi.

Konuşmasının devamında, "Bu yıl bizim terör örgütünden ikna ettiklerimizin sayısı 167’yi aştı. Terör örgütü Türkiye’den 46 kişiyi ikna edip dağa kaçırabiliyor. Biz onların içinden 167 kişiyi alabiliyoruz ve devlet olarak bizim terör örgütü içindeki etkinliğimiz onların 3 katından fazla. Türkiye’nin geldiği nokta burası" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İç Güvenlik Eren Operasyonları’nda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli’de 2, bugün Siirt’te 4 olmak üzere toplam 6️ terörist ölü ele geçirildi. Operasyonlarda emeği geçen Jandarma İstihbarat’tan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler" dedi.

Son 24 saat içerisinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere karşılık verilmesi sonucunda son 24 saatte 9 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen teröristleri resmi Twitter hesabından “Teröre ve teröriste geçit yok!” başlıklı paylaşımla duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" ifadelerine yer verdi.