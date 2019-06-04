0553 313 94 23

Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen bir grubun kendisine 'akıllı ol' tepkisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim" dedi.

04 Haziran 2019 Salı 20:28
Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'nda, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen gruptan kendisine 'akıllı ol' diye seslenildiğini söyleyerek, "Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.

Trabzon'da düzenlenen bayramlaşma törenine katılmak için kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile partililer tarafından karşılandı. Soylu ve beraberindekiler ardından Atatürk Alanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

'Ben Trabzon istismarcılığı yapmadım'

Trabzon'a gelirken havalimanı'nda üzücü bir olayla karşılaştığını anlatan Bakan Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için bekleyen 25 kişilik gruptan kendisine 'akıllı ol' diye seslenildiğini söyledi.

Buna çok üzüldüğünü söyleyen Bakan Soylu, "Ben akıllı oluyorum. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından değil Kato Dağı'ndan geldim. Allah şahittir, bizim hiçbir yanlışımız olmadı. Ülkenin aleyhine olabilecek bir noktayı kim ne kadar kuvvetli olursa olsun dünyanın hiçbir yerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin koyduğu iradeden geri adım atmadım. Hiç yakışık almayan ve ondan sonra sloganlarla beraber oradan bize nazire eder gibi bizi oradan gönderenleri kınıyorum. Ben Trabzon istismarcılığı hiç yapmadım, hiçbir zaman cıvıklık yapmadım. Hiçbir zaman birine Trabzon üzerinden bir istismar ortaya koymadım. Her türlü yaygarayı koparmaya çalışanlara dikkat ediniz. Bugün karşılaştığım bu manzaraya ben cevap vermekten yoksun adam değilim. Ama o provokasyona gelmem. Birileri düşündüler ki Süleyman Soylu'nun biraz zembereği kısa olur, ona laf söyleriz, oradan başka bir şey çıkartırız. Bunu kınıyorum, yanlış buluyorum, ayıplıyorum. Ben bu şehrin evladıyım. İstediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Kimsenin beni engelleyebilme hakkı yoktur" dedi.

'Canım çıkana kadar İstanbul'da çalışacağım'

Türkiye'nin büyük fırtınalardan geçtiğini söyleyen Soylu, "İstanbul'un gücü üzerinden benim ülkemi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara ne olur fırsat vermeyin. Yüz de vermeyin, fırsat da vermeyin. Şehrimin istismarcılığını yapanların arkasına bir bakın. Bizim arkamızda Tayyip Erdoğan var, millet var, koskoca medeniyet var. Onun arkasında değerlerime, inancıma, ezanıma, namazına hakaret eden Canan var, Sezai var, Selahattin var, Kılıçdaroğlu var. Bir şeylerden korkuyorum. 23 Haziran'ı Türkiye'nin bir ideolojik kavgasının başlangıcı yapmalarından ürküyor ve endişe ediyorum. 23 Haziran'ı Türkiye'nin tam 4 yıl boyunca rahat bir nefes alabileceği bir zaman dilimi iken, bir siyasi çatışma ortamına getirmelerinden ürküyor ve korkuyorum. Bugün havalimanında ben yaşadım. Geçen gün Binali ağabeyimiz gittiği bir gösteride karşı karşıya kaldığı hakaretlerle yaşadı. Yıllardır bu senaryoları izliyoruz. Bu senaryolarda şu var. Ülkemizin yarınına ait ilerlemesini durdurmak için ülke değerlerini istismar etmeye çalışan bizi birbirine düşürmeye çalışan anlayış var. Buna gelmememiz lazım. Bana 'Sen git İstanbul'da çalışma, Ankara'da otur' diyorlar. Ey CHP, ey Ekrem İmamoğlu sana söylüyorum. Ben Kato'ya, Cudi'ye, Gabar'a giderken terör örgütleri tek tek bizi hedef gösterirken, o mücadeleleri yaparken o zaman benim nereye gittiğime karışmadın da bugün Trabzon'a da gelirim, İstanbul'a giderim, ülkemin her tarafına da giderim. Hiç merak etmeyin. 23 Haziran'da canım çıkana kadar İstanbul'da çalışacağım" diye konuştu.

Soylu, hemşehrilerinden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek isteyerek konuşmasını tamamladı. Soylu, vatandaşlarla bayramlaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 20:28
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akyaka’da 19 yaşındaki genç boğuldu
    1. Akyaka’da 19 yaşındaki genç boğuldu
    2. Yunanistan'ın Almanya'dan istediği..
    3. Hızını alamadı, çarptığı ineği havaya..
    4. Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan..
    5. Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili..
    6. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü..
    7. Canpolat temizlik işçileri ile..
    8. Kastamonu'da dolu ve sağanak etkili oldu
    9. Almanya'da camiye saldırı
    10. Muğla'da denize giren genç boğuldu
    11. "Bizim daha yapacak çok işimiz var"
    12. Çorum’da trafik kazası: 1 yaralı
    13. BM 74. Genel Kurul Başkanı seçildi
    14. İl protokolünden şehit aileleri ve..
    15. AK Partili vekilden 23 Haziran..
    16. Güney Kıbrıs'taki seri katil olayında..
    17. Gürcistan Başbakanı Bakhtadze,..
    18. Bakan Kurum: “Binali Yıldırım’ı 23..
    19. Konya'da trafik kazası : 6 yaralı
    20. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere..
    21. Dolu yağışı sürücülere zor anlar..
    22. Kepsut’ta trafik kazası: 1 ölü, 7..
    23. Abdullah Avcı'dan Oğuzhan kararı
    24. Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten..
    25. İlkadım’da bayramlaşma
    26. Antalya'da denizde akıntıya kapılan 3..
    27. Bakan Soylu Trabzon Havalimanı..
    28. Kaymakam Bekarlar yol trafiğini..
    29. Ümit Milli Futbol Takımı'nda..
    30. "Ben provokasyona gelmem"
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."