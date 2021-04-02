  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu terörle mücadeleye değindi: Türkiye'deki silahlı terörist sayısı 300'ün altına düştü
Gündem

Bakan Soylu terörle mücadeleye değindi: Türkiye'deki silahlı terörist sayısı 300'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da katıldığı '31'inci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde PKK terör örgütü ile mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 19:50:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün yurt içindeki silahlı terörist sayısının 300'ün altına düştüğünü söyledi. "Merak etmeyin şimdi kafalarını kış üstlenmesinden çıkardılar. Teker teker hadlerini bildireceğiz. Bu yıl onlara tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz." diyen Bakan Soylu, "Kim bu ülkenin huzurunu, birliğini, beraberliğini bozmaya çalışırsa, bu ülkenin ve bu milletin zenginleşmesini engellemeye çalışırsa, çocuklarımızın huzur içinde okullarına gitmesine göz koyarsa, bu evlatlarımızla beraber onlara haddini bildirmek bizim namus borcumuzdur, bu millete borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

'Terörle mücadelede izlediğimiz politika çok net'

Bakan Soylu yakın geçmişteki operasyonların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye'nin Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ile neyi başardığını, kime ve neye kafa tuttuğunu bize bu tezgahları kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terör ile mücadelede kafası, öngörüsü, gittiği yol, izlediği politika nettir. Biz başkaları gibi PKK'ya Kandil'de başka gözlük ile, Ankara'da veya Avrupa'da başka gözlük ile bakıyor değiliz. Terörü her yerde bitirmeye kararlıyız."

'Hep beraber dimdik durmaya yeminliyiz'

"Geçmişimize de yemin olsun, biz buradaki evlatlarımızla beraber, üniversitelerimizde, okullarımızda okuyan evlatlarımız ile beraber, bugün savunma sanayinde bizi başkalarına muhtaç etmeyen evlatlarımızla beraber, kendi medeniyetimizi dünyaya nakşetmeye, dünyanın ilk 10 büyük devletinden biri olmaya, haksızlıklara ve zulme karşı dimdik durmaya yeminliyiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinde bomba karar!
Medya

Teşkilat dizisinde bomba karar!

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerden biri haline gelen Teşkilat dizisinde bomba bir karar alındı. Yayınlandığı günden bu yana poziti..
Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!
Siyaset

Esnaf ziyaretinde Akşener'e büyük şok!

Konya'da esnaf ziyaretinde bulunan Meral Akşener'e HDP tepkisi geldi. Bir esnaf, HDP'nin CHP ile yapılan ittifakta artık gizli olmadığını be..
Savaş kapıda! Rusya kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Savaş kapıda! Rusya kararını dünyaya ilan etti

Ukrayna ile Rusya arasında Donbass bölgesinde artan gerilimle ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin, ABD'nin bölgeye asker gön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay