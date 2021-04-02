Bakan Soylu terörle mücadeleye değindi: Türkiye'deki silahlı terörist sayısı 300'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün yurt içindeki silahlı terörist sayısının 300'ün altına düştüğünü söyledi. "Merak etmeyin şimdi kafalarını kış üstlenmesinden çıkardılar. Teker teker hadlerini bildireceğiz. Bu yıl onlara tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz." diyen Bakan Soylu, "Kim bu ülkenin huzurunu, birliğini, beraberliğini bozmaya çalışırsa, bu ülkenin ve bu milletin zenginleşmesini engellemeye çalışırsa, çocuklarımızın huzur içinde okullarına gitmesine göz koyarsa, bu evlatlarımızla beraber onlara haddini bildirmek bizim namus borcumuzdur, bu millete borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

'Terörle mücadelede izlediğimiz politika çok net'

Bakan Soylu yakın geçmişteki operasyonların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye'nin Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ile neyi başardığını, kime ve neye kafa tuttuğunu bize bu tezgahları kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terör ile mücadelede kafası, öngörüsü, gittiği yol, izlediği politika nettir. Biz başkaları gibi PKK'ya Kandil'de başka gözlük ile, Ankara'da veya Avrupa'da başka gözlük ile bakıyor değiliz. Terörü her yerde bitirmeye kararlıyız."

'Hep beraber dimdik durmaya yeminliyiz'

"Geçmişimize de yemin olsun, biz buradaki evlatlarımızla beraber, üniversitelerimizde, okullarımızda okuyan evlatlarımız ile beraber, bugün savunma sanayinde bizi başkalarına muhtaç etmeyen evlatlarımızla beraber, kendi medeniyetimizi dünyaya nakşetmeye, dünyanın ilk 10 büyük devletinden biri olmaya, haksızlıklara ve zulme karşı dimdik durmaya yeminliyiz."