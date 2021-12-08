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Siyaset Bakan Soylu TBMM'de açıkladı: Tahir Güven'in katili HDP'li milletvekilinin evinde yakalandı
Siyaset

Bakan Soylu TBMM'de açıkladı: Tahir Güven'in katili HDP'li milletvekilinin evinde yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı saldırı ile öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven'in katilinin, HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 23:46:00 -
Bakan Soylu TBMM'de açıkladı: Tahir Güven'in katili HDP'li milletvekilinin evinde yakalandı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven'in katilinin, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, HDP'lilere, "Hesap vereceksiniz." dedi.

HDP'liler sıralara vurarak Soylu'nun konuşmasına engel olmaya çalıştılar!

"Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü?" dedikten sonra, katilin adının Mehmet Miraç Dinç olduğunu söyledi.

Güven'e silahlı saldırı ile öldüren Dinç'in HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakalandığını duyuran Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Bunun hesabını vereceksiniz."

Terör sevici HDP'liler, Bakan Soylu'nun bu bilgiyi paylaşmasından sonra, uzun süre sıralara vurarak Soylu'nun konuşmasını engellemeye çalıştı.

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