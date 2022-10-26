Bakan Soylu talimatını yineledi! "Ayaklarını kırsınlar"
Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu tacirlerine yönelik çağrısını yineleyerek, "Yine söylüyorum; uyuşturucuyu okul önlerinde kim satıyorsa ayaklarını kırsınlar." dedi.
Yeniakit.com.tr
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te düzenlenen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ eğitim programında konuştu. Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.
"Ayaklarını kırsınlar"
Özellikle son dönemdeki operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurulduğunu belirten Bakan Soylu, geçtiğimiz dönemde yaptığı çağrısını yineleyerek, şunları söyledi:
Okulların önünde uyuşturucu satanları görürseniz ayaklarını kırın dediğimde bana kızıyorlardı. Yine söylüyorum; uyuşturucuyu okul önlerinde kim satıyorsa ayaklarını kırsınlar.