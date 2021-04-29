Bakan Soylu tabloyu gözlerine soktu

"Şiddet mağduru kadınların karakollardan geri çevrildiklerine" yönelik iddiaların sorulması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, bu konuda bir örnek bulunmadığını vurguladı.

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi vererek, "Bugüne kadar toplam 2 milyon 200 bin kişi KADES uygulamasını indirmiş. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği 19 Mart 2021 tarihinden itibaren KADES uygulamasını 541 bin 338 kişi indirmiş. O tarihten itibaren 22 bin 959 kadın KADES üzerinden ihbarda bulunmuş. İnsanlarımız bize inanıyor. 6284 sayılı Kanun nereye gitti, uçtu mu? Biz İstanbul Sözleşmesi'yle adım atmıyoruz ki kanunla adım atıyoruz. Kanun çerçevesi içinde bunu sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Elektronik kelepçe merkezinin de 24 saat çalıştığını, şüphelileri adım adım takip ettiğini vurgulayan Soylu, önleyici tedbir kararlarının, alınan kararların arttığına dikkati çekti.

Soylu, "İstanbul Sözleşmesi'nden sonra kadınlar daha fazla öldürülüyor" iftirasının da ortaya atıldığını belirterek, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra kadın cinayetlerinde azalış olduğunu ortaya koyan tabloyu gösterdi.