Bakan Soylu: Sizden tek bir şey istiyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin bu coğrafyada bir devrim gerçekleştirdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'ye değil, dünyadaki bütün ülkelere milletin nasıl başarılı olabileceğini gösterdiğini belirtti.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katılan Soylu, iftardaki yoğunluğun hem ramazanın hem de 2023'ün bereketi olduğunu söyledi.

Soylu, ne uçan, ne yürüyen bir şey üretemeyen Türkiye'nin, bugün insansız hava aracı ve helikopter üreten, otomobil üretmek için "Bismillah" diyen bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Soylu, bugün dünyanın en büyük havaalanına ve en modern hastanelerine sahip bir ülke haline gelen Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin kestiğine işaret etti.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu dile getiren Soylu, partililere seslenerek, "Terörle mücadele ederken kimseden izin almayan, 'sınır ötesi operasyon yapamazsın, Akdeniz'de, Karadeniz'de, doğal gaz, petrol arayamazsın' dediklerinde, bu tehditleri elinin tersiyle iten, hakkını arayan, Azerbaycan'dan Libya'ya kadar bu coğrafyanın her noktasında sözü geçen, hükmü geçen ve ilgi alanlarını, etki alanı haline getiren, Suriye'den Afrika'ya kadar mazlumların umudu olan bir ülke haline getirdiniz. 'Nerede bu devlet' denilen bir ülkeyi, arka arkaya gelen afetlerin hepsinde, 'Allah devletten ve milletten razı olsun' denilen bir ülke haline getirdiniz. Allah sizlerden gani gani razı olsun, büyük bir mücadele verdiniz, çok emek verdiniz." dedi.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Yanı başımızdaki iki devlette, devlet otoritesinin terör örgütleri tarafından bırakılmadığı, komşumuz İran'ın yıllardır ambargoya maruz kaldığı, iki terör örgütünün iş birliği içerisinde iki devlete neredeyse hakimiyet kurduğu, uyuşturucu, göç rotası üzerinde olan, Amerika'nın, Avrupa'nın kuzeyimizde başka, güneyimizde başka hesaplarının olduğu, sınırlarının çevresinde en az 8 milyon potansiyel göçmenin beklediği, içeride 40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK'ya bir de FETÖ belasının, DEAŞ belasının eklendiği bir coğrafyada, burada açık yürekle söylüyorum, 50 gramlık oy pusulasıyla, herkesin bu ülkenin geleceğine tahakküm kurmaya çalıştığı bir zaman dilimi içerisinde, 'yapamazsınız, beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz, siz kimsiniz' diyen, bizi küçük gördükleri bir zaman dilimi içerisinde onların tahakkümünden Türkiye'yi çekip aldınız."

Bu yapılanların kolay işler olmadığını vurgulayan Soylu, "AK Parti iktidara gelirken bugün ana muhalefet partisinin yaptığı gibi büyükelçilerin kapısında teker teker dolaşmadı, 'Milletin hizmetkarıyım ve emrinize amadeyim' diyerek bunu gerçekleştirdi. Bugün ana muhalefetin yaptığı gibi dünyanın zengin ülkeleri ve güçlü ülkelerine selam çakarak, bu ülkenin iktidarını onlara devretme planlarının içerisinde olmadı. İktidara geldiği günden itibaren vesayetle, darbelerle, darbe zihniyetiyle mücadele etti. 'AK Parti sadece bir iktidar yönetti' diyenler AK Parti'ye de Türkiye'ye de yazık ederler. AK Parti bu coğrafyada bir devrim gerçekleştirdi ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'la sadece Türkiye'ye değil, dünyadaki bütün ülkelere milletin nasıl başarılı olabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Tam 2,5 yıldır dünya bir pandemiyle karşı karşıya. Dünyanın üretim dengeleri değişti. Elbette ki birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz ama şunu bilesiniz, etrafımızdaki coğrafyadan da dünyadan da bu sıkıntılardan da bizi bir an önce çekip çıkarabilecek güçlü bir liderimiz, güçlü bir kadromuz ve bütün dünyanın hayranlıkla izlediği model olarak aldıkları Recep Tayyip Erdoğan var. Biz ona inanıyoruz, itimat ediyoruz ve güveniyoruz. Milletimiz ona inanıyor, itimat ediyor ve güveniyor." dedi.

Muhalefeti eleştiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na, Yavaş'a bakın, bir de diğerlerine bakın. Bir de ağzımız dolu dolu söyleyelim. Tayyip Erdoğan'a bakalım hep beraber. Onun için sizden bir tek şey istiyorum. İsteğimiz şudur. Bizim inancımızın, bizim değerlerimizin bize bir öğüdü vardır. Birlik içerisinde olun. Çünkü birlikte rahmet vardır. O rahmeti ölçen biz değiliz. O rahmeti veren de, o rahmeti ölçen de Cenab-ı Allah'tır. Biz ona teslimiz. Hep birlikte... Biz birlik içinde olacağız. Yok 'şurada şu eksik vardı, burada bu eksik vardı' değil. Hep beraber omuz omuza, kol kola. 20 yıldır devrimden devrime bu ülkeyi koşturan kadrolar olarak, AK Parti kadroları olarak, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın, bir değerler ittifakı olduğu bilinciyle birlikte 2023'te benim hemşehrilerim, o zillet ittifakına tozunu attırmazsanız içimizde ah kalır."