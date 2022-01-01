  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu, Şırnak'taki futbol maçının başlama vuruşunu yaptı
Gündem

Bakan Soylu, Şırnak'taki futbol maçının başlama vuruşunu yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti öncesi terör yuvası olan ilçede Şırnak Kültür Şöleni Futbol Turnuvası merkez ilçe final maçının başlama vuruşunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 10:54:00 -
Bakan Soylu, Şırnak'taki futbol maçının başlama vuruşunu yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki incelemelerinin ardından helikopterle Şırnak'a geçti.

Şırnak Belediyesi ile Şırnak Kültür ve Turizm Tanıtma Derneğince il merkezi ve ilçeleri kapsayan Şırnak Kültür Şöleni Futbol Turnuvası kapsamında Şırnak Üniversitesi sahasında Kırmızı Ejderler ile Şırnak BESYO takımları arasında oynanan merkez ilçe final maçının başlama vuruşunu yapan Soylu, takımlara başarılar diledi.

Maçı bir süre izleyen Soylu, vatandaşlarla da sohbet etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay