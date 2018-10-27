Bakan Soylu sıfır noktasında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı ile sınır aydınlatma, kamera ve sensör çalışmalarından oluşan güvenlik sistemlerini inceledi.

İnceleme kapsamında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelen Bakan Soylu, beraberindeki heyetle helikoptere binerek, Ağrı-İran sınırına harekete etti. Sınırda yapımı devam eden güvenlik duvarını helikopterden inceleyerek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, sınırdaki Aybey Sınır Karakolu'nu da ziyaret etti. Karakolda kendisini karşılayan askerleri selamlayan Soylu, şeref defterinin imzalanmasının ardından beraberinde getirdiği Türk Bayrağı'nı karakol komutanına verdi.

Daha sonra sınırdaki karakol mevzisine geçen Soylu, yetkililerden Ağrı-Iğdır illerinin İran sınır hattında yapımı devam eden güvenlik duvarının yanı sıra sınır aydınlatma çalışmaları, kamera ve sensör sistemlerinden oluşan sınır fiziki güvenlik sistemlerini inceledi. Terörle mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele önemli kazanımlar sağlayacak sistemlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Soylu, ardından karakoldaki askerlerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Duvarın Iğdır bölümünü de inceledi

Karakoldaki incelemenin ardından Iğdır'a geçen Soylu, bu kentteki Subaşı Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaretten sonra güvenlik duvarının yapıldığı bölgeye giden Bakan Soylu, buradaki çalışmaları da yerinde incelemesinin ardından helikopter ile il merkezindeki 5. Hudut Alay Komutanlığı'na geldi.

Komutanlıkta çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Soylu, özel harekat polisleri ile tokalaştı, askeri tören mangasını selamladı.

Soylu, buradaki komutanlar ve askerler ile bir araya geldi.

Programa, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İller İdaresi Genel Müdürlüğünden yeni kararname ile Muş Valiliğine atanan İlker Gündüzöz, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve öteki ilgililer eşlik etti.