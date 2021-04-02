Bakan Soylu sert konuştu: Tarihin en büyük bedelini ödeteceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

"Geçen yıl 243 kişi dağdan indirildi. Bu yıl Türkiye içinden katılım 6, 5 kişi de yurtdışından katılmıştır. 40 terör örgütü elemanı ülkemize teslim olmuştur.

Türkiye genelinde 4627 yol kontrol noktasında da görev yapar, Afganistan'da da Libya'da da görev yapar. Nasıl sınırlarımızı muhafaza ediyorsak, deniz sınırlarımızı da ülkemizin her tarafında ülkemizi koruyacak sistemler kurduk, kurmaya da devam edeceğiz. Denizi kirletenleri de yakalar, Libya'ya kadar uyuşturucu kaçakçısını da kovalar.

"Bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz"

Bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına düşmüştür. Teker teker hadlerini bildireceğiz, bu yıl onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz.

Onlara haddini bildirmek, bizin namus borcumuzdur. Kutlu bayrağımıza, şehidimize, şerefiyle yaşayan gazimize borcumuzdur. Bu 300'ün altına düşen rakamın kıymetini, bu sayının nerelerden nereye geldiğini PKK'ya destek verenler de çok iyi bilmektedirler. Bize bu tezgahı kuranlar çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin terörle mücadelede gittiği yol, izlediği politika bellidir. Terörü her yerde bitirmeye kararlıyız."

1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 40'a yükseldiği belirtildi.