0553 313 94 23

Bakan Soylu: "Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare edeceksin ya”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Ayaş ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

22 Mart 2019 Cuma 16:32
Bakan Soylu: "Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare edeceksin ya”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Ayaş ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret eden Bakan Soylu, “Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare edeceksin ya” dedi.


Ankara’nın Güdül ilçesinde gerçekleştirdiği konuşma sonrası Ayaş’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla buluştu. HDP’nin, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 13 oy alıp, meclise girdikten sonra Kandil ve PKK’nın talimatıyla Doğu ve Güneydoğu’da yakılıp yıkıldığını belirten Bakan Soylu, “Kandil ve PKK talimat verdi. ‘Boşver yüzde 13’ü’ dedi. ‘Bizim Türkiye’ye acı çektirmemiz lazım’, Ayaşlılar size şunu söyleyeyim, ‘Türkiye’ye acı çektirmemiz lazım’ diyenlere, acı çektirmezsek Allah hesabını sorsun bizden” diye konuştu.



"Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine kim saldırıyorsa, acımayız ve affetmeyiz”


Kendisinin sert konuştuğunun söylendiğini aktaran Bakan Soylu, “Kadın çıkacak, bizi tehdit edecek. Milletimizi, ülkemizi tehdit edecek. ‘Biz sırtımızı, PKK’ya, PYD’ye yasladık diyecek’ Ne demişim yani ? Sen sırtını PKK’ya PYD’ye yasladıysan şimdi sana 4 tane duvar verdik. İster o duvara yaslan, ister o duvara, ister o duvara, ister o duvara yaslan, Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine kim saldırıyorsa, acımayız ve affetmeyiz bu kadar açık ve basittir” şeklinde konuştu.


Adana’da HDP il binasına baskın yapıldığını anlatan Bakan Soylu, “İl binasının içinde kozmik oda var. Gizli bir oda, sadece vekiller, il ve ilçe başkanları giriyor. İçinden neler çıkmış. Mahkemeler kurmuşlar 3-4 yıl önce, milleti haraca bağlamışlar. Sağmışlar milleti, ürkütmüşler, korkutmuşlar, 7 tane ajanda çıktı, flash bellekler çıktı, tutanaklar çıktı. Başka illerde neler yaptıklarını orada yazmışlar. Ne yapacağız biz yani ? Şimdi bunları büyükşehirlere mi sıçratacağız” ifadelerini kullandı.



“PKK’nın şah damarını kestik”


PKK’nın şah damarını kestiklerini vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, "PKK’ya sadece 94 belediye olarak darbe vurmadık. İki yılda, 10 milyar liralık, 10 katrilyonluk uyuşturucularını yakaladık. Bu ülkede kaçak sigara yüzde 21.5’tu şimdi kaçak sigaranın oranı yüzde 1.5’a düştü. Biz bir şey yapıyoruz PKK’nın şah damarını kestik şah damarını” dedi.


Kendisinin Trabzonlu olduğunu aktaran Bakan Soylu, "Ben Trabzonluyum, İmamoğlu’da Trabzonlu, Karadeniz evladı PKK’ya yamulmaz. PKK’nın celladı olur celladı. İki tane koltuk için şu anda seslerini çıkartamıyorlar, dut yemiş bülbüle döndüler" ifadelerini kullandı.


Kendisinin İstanbul’da doğduğunu söyleyen ancak 2012 yılından bugüne Ankara’da yaşadığını dile getiren Bakan Soylu, "Ankara’yı namuslu bir insanın, Ankara’yı dürüst bir insanın, Ankara’yı doğru yapabileceğine inandığımız bir insanın yönetmesini isteriz” dedi.



“Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare edeceksin ya”


Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:


“Bu, bugüne kadar neyi hak etti de Ankara Büyükşehir Belediyesine zafer nağralarıyla girecek ya, neyi hak etti ya? Adamın ayağını bastığı yerde ot bitmiyor ot, SSK’yı batırmadı mı? Bakın geçen günlerde CHP’yi kapattı adam ya, bu adaylıkların verileceği günler var ya, korkmuş neden ? Muhalifler gelip dilekçe vereceklermiş ‘kapatın’ dedi partiyi, binayı kapattı. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye’yi nasıl idare edeceksin ya."


Bakan Soylu, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin 325 tane PKK’lı, HDP’linin listelerini aldığını, meclislere sokulacağını ve belediye başkanlıklarında birbirlerini desteklediklerinin altını çizdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavuz: “Çocuklarımızın süt parasıyla siyaset yapıyoruz”
    1. Yavuz: “Çocuklarımızın süt parasıyla..
    2. Jandarmadan huzurevi sakinlerini..
    3. Sivas Tava deresi suyuna kavuştu
    4. Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım..
    5. Sıfır km ve 2’nci el araçlarda test..
    6. Golan tepeleri nerededir? Golan..
    7. "Son 3 yıldır sualtında başarılara..
    8. Ukrayna’da bombalı eylem son anda..
    9. Yıldırım'dan ‘’Her İstanbulluya bir..
    10. İstanbul'u kana bulayacaklardı!..
    11. Fransa'da Sarı Yelekliler için şok..
    12. Yıldırım, kadın kolları üyeleriyle bir..
    13. 7. Uluslararası Filistin Maratonu
    14. Karaman’da uyuşturucu haptan 2 şahsa..
    15. Uyuşturucuyla yakalanan zanlı..
    16. Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük..
    17. BBP’li Ürgüp: "Beni tercih edenleri..
    18. Sarı Yeleklilere Champs-Elysees’de..
    19. İstanbul'da terör örgütü PKK'ya..
    20. İsveç'te halk Cuma namazı nöbeti tuttu
    21. Uyuşturucu ile mücadele eğitimi
    22. Vali Köşger’den 2 engelli sporcuya..
    23. 6’ıncı tiyatro günleri “Rumuz..
    24. Isparta Belediyesi’nden Nevruz Bayramı..
    25. Sıfır Atık Çalıştayı başladı
    26. AK Parti'nin Konya mitingi
    27. ATSO’dan 150 bin yeni istihdam sözü
    28. Fethiye uyuşturucu operasyonu: 1..
    29. Afyonkarahisar’da 97 kilo esrar ele..
    30. İsrail'de "Purim Bayramı" kutlanıyor
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev