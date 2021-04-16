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Gündem Bakan Soylu rakamları açıkladı! 21 milyonu aşkın hizmet
Gündem

Bakan Soylu rakamları açıkladı! 21 milyonu aşkın hizmet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs salgını boyunca Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmetin vatandaşa yetiştiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 00:56:00 -
Bakan Soylu rakamları açıkladı! 21 milyonu aşkın hizmet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmet vatandaşımıza ulaştırıldı. Hükümet milletinin yanında." mesajını paylaştı.

Soylu'nun mesajıyla paylaştığı infografiğe göre, Vefa Sosyal Destek Gruplarına 65 yaş ve üzeri kişiler çağrı merkezleri aracılığıyla 11 milyon 133 bin 545 talepte bulundu.

"Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 milyon 124 bin 580 hane/kişinin maaşı Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ödendi.

Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 960 bin 887 hane/kişiye ayrıca ödeme yapıldı.

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan maske ve kolonya bulunan 5 milyon 991 bin 887 hediye paketi de gruplarca dağıtıldı.

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