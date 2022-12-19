Bakan Soylu rakam verdi! "Suriyeli sayısı..."

İstanbul'daki Suriyeli sayısı hakkında konuşan Bakan Soylu, "İBB Başkanı 'İstanbul'da 2 milyon Suriyeli var.' dedi. Senin 50 tane zabıtan var. Bizim İstanbul'da 50 bin tane polisimiz var. Göç İdaresinde çalışan yüzlerce arkadaşımız var. Nereden buluyorsun 2 milyon rakamını? İstanbul'daki Suriyeli sayısı en fazla 600-650 bin." dedi.

Bakan Soylu, "Türkiye'de göç meselesiyle ilgili söylenecek en kritik söz şudur: Göç meselesi durmayacak. Afganistan, Pakistan, Afrika, Irak, Libya... Düzelecek mi? Göçün sebepleri var. Vekalet savaşları, yoksulluk, eğitim, sağlık, gıda, iç savaşlar... Bu insanlar kalkıp binlerce kilometre yürüyorlar. Nereye yürüyorlar? Bu bitmeyecek. Biz nasıl bir pozisyon almalıyız? Türkiye'de 10 yıl önce sınırda duvar var mıydı? Türkiye'nin şu an 1090 kilometre duvarı var. Gece görüşlü kameralarımız var, 341 tane optik kulemiz var. Göç bir sınır güvenliği meselesi değildir, göç kaynağında çözülür.

Avrupa Yunanistan'a şunu söylüyor: Çelik kafes ol, öldür benim kapıma gelmesin. Elbette sınırlarımızda tedbirler alıyoruz. İdlib'de Cumhurbaşkanımız 'Briket ev yapacağız.' dedi. Eğer biz İdlib'de briket ev yapmasaydık 4 milyon Suriyeli, Türkiye'ye göç edecekti. 223 bin 881 kişiye vatandaşlık verildi. Bunların 126 bin 786'sı reşit, oy kullanacak. Gerisi çocuk.110 bin 66, son 5 yılda Ahıska Türklerine vatandaşlık verildi." ifadelerini kullandı.