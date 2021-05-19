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Gündem Bakan Soylu, Özışık kardeşler için suç duyurusunda bulunacak
Gündem

Bakan Soylu, Özışık kardeşler için suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık veya Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini açıladı. Soylu, bu iki isim hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 01:37:00 - 2021-05-19 01:57:38
Bakan Soylu, Özışık kardeşler için suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi Özışık ile Süleyman Özışık'ı tanıdığını belirterek, "Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım" dedi.

'Arabuluculuk' iddiasını yalanlayan Soylu, Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini ifade etti. Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.

Sedat Peker ile hayatında hiç tanışmadığını söyleyen İçişleri Bakanı, açıklamasında, kendisi ile gerçekleştirildiği öne sürülen "arabuluculuk" ziyaretinin hiç yaşanmadığını vurguladı.

Soylu, iddiaya ilişkin "Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı" ifadelerini kullandı.

Kendisine bir kumpas kurulduğunu kaydeden Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım. PKK ile terör örgütleri ve çeteler ile bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim."

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