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Gündem Bakan Soylu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi
Gündem

Bakan Soylu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 02:41:00 -
Bakan Soylu Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Soylu, başkent Taşkent’te Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Bakan Soylu, başkent Taşkent’te Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesinin ardından Hive kentinde Özbekistan Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral Rustam Djuraev ile bir araya geldi. Bakan Soylu ve Djuraev görüşmede, kolluk kuvvet eğitimi ile terörizm, sınır aşan suçlar, mali ve siber suçlarla mücadelede iş birliği konuları değerlendirildi.

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