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Bakan Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte geldiği Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 09:23

Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan İçişleri Süleyman Soylu, 1004 numaralı sandıkta oy kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını eşi Hamdiye Soylu attı. Eşinin ardından Bakan Soylu da, "Hayırlı olsun" temennisiyle oyunu sandığa attı.

Türkiye'de bir demokrasi havası var

Bakan Süleyman Soylu, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, Türkiye'de bir demokrasi havası var." dedi.

Oy verme işlemlerinin bazı illerde saat 07.00, bazı illerde ise saat 08.00 itibarıyla başladığını hatırlatan Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir olay intikal etmiş değil. Ufak tefek birtakım olayların dışında, bütün arkadaşlarımız güvenlik tedbirlerini aldılar. Milletimiz huzur içerisinde bugün oyunu kullanacaktır. Bugün, söz milletin." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:22
  1. Süleyman Soylu
  2. oy
  3. seçim

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  • köylüköylü40 dk önce
    şükür bizde kullandık çok eleştirmeme rağmen yine reis dedik çünkü ondan başka adam gibi adam bulamadık

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